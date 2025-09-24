Украина и ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе: ключевые направления поддержки
Киев • УНН
Министерство экономики Украины и Представительство ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе, сосредоточившись на помощи прифронтовым аграриям и гармонизации законодательства. Украина завершает скрининги по трем переговорным разделам, получив высокую оценку от Еврокомиссии.
В Министерстве экономики Украины обсудили направления сотрудничества в агросекторе с руководителями программ Представительства Европейского Союза. Ключевые направления международной поддержки: помощь аграриям в прифронтовых регионах, согласование законодательства с нормами ЕС, развитие животноводства и инфраструктуры. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.
Детали
Заместители Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий и Ирина Овчаренко встретились с руководителями программ Представительства ЕС в Украине. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в агросекторе.
Украина завершает скрининги по трем переговорным разделам: "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика" и "Рыболовство и аквакультура". Представители Еврокомиссии высоко оценили проведенную работу. Реализация европейских проектов по поддержке сельского хозяйства способствует более быстрому и эффективному внедрению в Украине норм и стандартов ЕС. И это очень важная работа с точки зрения восстановления и наращивания потенциала украинского агросектора
Отмечается, что среди основных направлений поддержки со стороны международных партнеров для восстановления и развития аграрного сектора Украины:
- поддержка аграриев на прифронтовых территориях;
- гармонизация аграрного законодательства с нормами ЕС, внедрение стандартов безопасности пищевых продуктов, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
- стимулирование развития животноводства, а также развитие аграрной инфраструктуры для хранения овощной продукции;
- реализация продовольственных гуманитарных инициатив «Grain from Ukraine» и «Food from Ukraine», направленных на укрепление роли Украины как одного из гарантов мировой продовольственной безопасности.
Тарас Высоцкий поблагодарил за поддержку украинского агросектора в процессе евроинтеграции. По его словам, реализация проектов ЕС "Институциональная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине" (IPRSA) и "Дальнейшая поддержка в согласовании украинского законодательства, контроля и осведомленности с законодательством ЕС в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных, фитосанитарии" (ILCA) поддерживают как институциональную способность Украины на пути к евроинтеграционному курсу, так и способствуют более эффективной адаптации агропроизводителей к нормам и требованиям ЕС в будущем.
Напомним
Украинская делегация завершила скрининговые встречи в Брюсселе по переговорному разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы, что свидетельствует о значительном прогрессе Украины.
