19:19 • 8966 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 14938 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 16071 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 17152 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 37362 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 24168 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 56008 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41121 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38447 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51115 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Украина и ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе: ключевые направления поддержки

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министерство экономики Украины и Представительство ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе, сосредоточившись на помощи прифронтовым аграриям и гармонизации законодательства. Украина завершает скрининги по трем переговорным разделам, получив высокую оценку от Еврокомиссии.

Украина и ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе: ключевые направления поддержки

В Министерстве экономики Украины обсудили направления сотрудничества в агросекторе с руководителями программ Представительства Европейского Союза. Ключевые направления международной поддержки: помощь аграриям в прифронтовых регионах, согласование законодательства с нормами ЕС, развитие животноводства и инфраструктуры. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Детали

Заместители Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий и Ирина Овчаренко встретились с руководителями программ Представительства ЕС в Украине. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в агросекторе.

Украина завершает скрининги по трем переговорным разделам: "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика" и "Рыболовство и аквакультура". Представители Еврокомиссии высоко оценили проведенную работу. Реализация европейских проектов по поддержке сельского хозяйства способствует более быстрому и эффективному внедрению в Украине норм и стандартов ЕС. И это очень важная работа с точки зрения восстановления и наращивания потенциала украинского агросектора

- сказал Тарас Высоцкий.

Отмечается, что среди основных направлений поддержки со стороны международных партнеров для восстановления и развития аграрного сектора Украины:

  • поддержка аграриев на прифронтовых территориях;
    • гармонизация аграрного законодательства с нормами ЕС, внедрение стандартов безопасности пищевых продуктов, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
      • стимулирование развития животноводства, а также развитие аграрной инфраструктуры для хранения овощной продукции;
        • реализация продовольственных гуманитарных инициатив «Grain from Ukraine» и «Food from Ukraine», направленных на укрепление роли Украины как одного из гарантов мировой продовольственной безопасности.

          Тарас Высоцкий поблагодарил за поддержку украинского агросектора в процессе евроинтеграции. По его словам, реализация проектов ЕС "Институциональная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине" (IPRSA) и "Дальнейшая поддержка в согласовании украинского законодательства, контроля и осведомленности с законодательством ЕС в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных, фитосанитарии" (ILCA) поддерживают как институциональную способность Украины на пути к евроинтеграционному курсу, так и способствуют более эффективной адаптации агропроизводителей к нормам и требованиям ЕС в будущем.

          Напомним

          Украинская делегация завершила скрининговые встречи в Брюсселе по переговорному разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы, что свидетельствует о значительном прогрессе Украины.

          Вита Зеленецкая

          ЭкономикаАгроновости
          Европейская комиссия
          Европейский Союз
          Брюссель
          Украина