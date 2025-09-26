Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" восстановлении и развитии агросектора

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 8924 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 15305 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 19911 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 49104 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 34916 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 58656 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57910 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 76203 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55888 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47440 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
58%
762мм
Популярные новости
Audi Q9 выйдет на рынок в 2026 году, конкурируя с BMW X7 и Mercedes GLS25 сентября, 12:39 • 2986 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 14035 просмотра
Министр обороны США вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу - WP25 сентября, 14:56 • 4480 просмотра
"Идем только вперед": российские командиры приказывают расстреливать своих солдат за отступление с позицийVideo25 сентября, 14:56 • 3664 просмотра
Заочно осужден экс-представитель Президента Украины в Крыму: ему дали 11 лет за госизмену25 сентября, 15:01 • 3092 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 14056 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 21597 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 29580 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 49113 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 32919 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Нью-Йорк
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 20550 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 29079 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 62714 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 120802 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 79022 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Вашингтон Пост
Сухой Су-30
Фокс Ньюс
ТикТок

Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" восстановлении и развитии агросектора

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Министры Украины и Дании подписали Меморандум о сотрудничестве на Генассамблее ООН. Документ предусматривает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов, сокращении выбросов и развитии агросектора, а также поддержку украинских фермеров.

Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" восстановлении и развитии агросектора

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр зеленой трансформации Дании Йеппе Брууус подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместные проекты в сфере биоэкономики, восстановления лесов, сокращения выбросов и развития агросектора. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что партнерство опирается на датский опыт "Зеленого трехстороннего соглашения", открывает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов и сокращении выбросов, в частности в агросекторе, и предусматривает поддержку фермеров благодаря современным технологиям и новым возможностям сбыта.

Меморандум с Данией переводит наше сотрудничество в практическую плоскость. Это и привлечение инвестиций в проекты зеленого восстановления, и развитие современного агросектора, а также шаг к более глубокой интеграции европейских стандартов в сфере климата и биоэкономики. Партнерство является еще одним шагом в экологизации нашей экономики - когда политики роста, инвестиции, аграрные и экологические цели работают как единая система

- отметил Алексей Соболев.

Меморандум предусматривает:

  • внедрение практик многофункционального сельского хозяйства, которое учитывает экономические и климатические цели развития;
    • совместные проекты для восстановления и отстройки сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости и инфраструктуры в Украине;
      • развитие финансовых и налоговых стимулов для «зеленых» инициатив в сельском хозяйстве с последующим направлением платежей на модернизацию отрасли;
        • природоориентированные решения для сокращения выбросов парниковых газов;
          • поддержка фермеров-предпринимателей через инновации, исследования и современные технологии.

            Соглашение о сотрудничестве также должно увеличить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.

            Во время встречи стороны также обсудили участие датских компаний в восстановлении Украины в сферах энергетики, биотоплива, агропереработки и инфраструктуры.

            Кроме того, была отмечена значительная финансовая поддержка от Дании в восстановлении Николаева и Николаевской области. В частности, во время URC2025 NEFCO и МИД Дании подписали соглашение о взносе в размере 338 млн датских крон (около €45,5 млн) на поддержку восстановления в регионе, включая проекты в сфере водоснабжения, централизованного теплоснабжения, энергоэффективности и сопутствующими "зелеными" решениями.

            Напомним

            Министерство экономики Украины и Представительство ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе, сосредоточившись на помощи прифронтовым аграриям и гармонизации законодательства. Украина завершает скрининги по трем переговорным разделам, получив высокую оценку от Еврокомиссии.

            Дания выделяет 500 миллионов крон на инвестиции в Украину28.08.25, 00:55 • 4168 просмотров

            Вита Зеленецкая

            ЭкономикаАгроновости
            Электроэнергия
            Генеральная Ассамблея ООН
            Европейская комиссия
            Нью-Йорк
            Дания
            Украина
            Николаев