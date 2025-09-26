Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" восстановлении и развитии агросектора

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр зеленой трансформации Дании Йеппе Брууус подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместные проекты в сфере биоэкономики, восстановления лесов, сокращения выбросов и развития агросектора. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Отмечается, что партнерство опирается на датский опыт "Зеленого трехстороннего соглашения", открывает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов и сокращении выбросов, в частности в агросекторе, и предусматривает поддержку фермеров благодаря современным технологиям и новым возможностям сбыта.

Меморандум с Данией переводит наше сотрудничество в практическую плоскость. Это и привлечение инвестиций в проекты зеленого восстановления, и развитие современного агросектора, а также шаг к более глубокой интеграции европейских стандартов в сфере климата и биоэкономики. Партнерство является еще одним шагом в экологизации нашей экономики - когда политики роста, инвестиции, аграрные и экологические цели работают как единая система