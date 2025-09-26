Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" восстановлении и развитии агросектора
Киев • УНН
Министры Украины и Дании подписали Меморандум о сотрудничестве на Генассамблее ООН. Документ предусматривает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов, сокращении выбросов и развитии агросектора, а также поддержку украинских фермеров.
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр зеленой трансформации Дании Йеппе Брууус подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместные проекты в сфере биоэкономики, восстановления лесов, сокращения выбросов и развития агросектора. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что партнерство опирается на датский опыт "Зеленого трехстороннего соглашения", открывает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов и сокращении выбросов, в частности в агросекторе, и предусматривает поддержку фермеров благодаря современным технологиям и новым возможностям сбыта.
Меморандум с Данией переводит наше сотрудничество в практическую плоскость. Это и привлечение инвестиций в проекты зеленого восстановления, и развитие современного агросектора, а также шаг к более глубокой интеграции европейских стандартов в сфере климата и биоэкономики. Партнерство является еще одним шагом в экологизации нашей экономики - когда политики роста, инвестиции, аграрные и экологические цели работают как единая система
Меморандум предусматривает:
- внедрение практик многофункционального сельского хозяйства, которое учитывает экономические и климатические цели развития;
- совместные проекты для восстановления и отстройки сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости и инфраструктуры в Украине;
- развитие финансовых и налоговых стимулов для «зеленых» инициатив в сельском хозяйстве с последующим направлением платежей на модернизацию отрасли;
- природоориентированные решения для сокращения выбросов парниковых газов;
- поддержка фермеров-предпринимателей через инновации, исследования и современные технологии.
Соглашение о сотрудничестве также должно увеличить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.
Во время встречи стороны также обсудили участие датских компаний в восстановлении Украины в сферах энергетики, биотоплива, агропереработки и инфраструктуры.
Кроме того, была отмечена значительная финансовая поддержка от Дании в восстановлении Николаева и Николаевской области. В частности, во время URC2025 NEFCO и МИД Дании подписали соглашение о взносе в размере 338 млн датских крон (около €45,5 млн) на поддержку восстановления в регионе, включая проекты в сфере водоснабжения, централизованного теплоснабжения, энергоэффективности и сопутствующими "зелеными" решениями.
Напомним
Министерство экономики Украины и Представительство ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе, сосредоточившись на помощи прифронтовым аграриям и гармонизации законодательства. Украина завершает скрининги по трем переговорным разделам, получив высокую оценку от Еврокомиссии.
