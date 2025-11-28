$42.190.11
15:39 • 7282 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 12132 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 18969 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 16824 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 14346 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 31184 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18063 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 35888 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19885 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Кабмін оновив план управління лісами до 2035 року: відомі деталі

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Кабінет міністрів оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки), повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Метою є сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління на основі європейської моделі.

Кабмін оновив план управління лісами до 2035 року: відомі деталі

Кабінет міністів оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки). Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Оновили Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки). Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління. Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління 

- повідомила Свириденко.

За словами прем'єрки, план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.

В Україні запускають е-кабінет експортера для прозорості ринку деревини28.11.25, 19:09 • 1108 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомили в Мінекономіки, в Україні розпочали процес перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації. Це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні