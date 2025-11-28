Кабмін оновив план управління лісами до 2035 року: відомі деталі

Кабінет міністів оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки). Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Оновили Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки). Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління. Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління - повідомила Свириденко.

За словами прем'єрки, план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.

Нагадаємо

Як повідомили в Мінекономіки, в Україні розпочали процес перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації. Це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому.