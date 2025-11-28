$42.190.11
15:39 • 7382 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 12213 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 19069 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 16874 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 14378 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 31242 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20616 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18069 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 35935 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19890 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
публикации
Эксклюзивы
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 19076 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 19811 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 31243 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 29420 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 35937 просмотра
Кабмин обновил план управления лесами до 2035 года: известны детали

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Кабинет министров обновил Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы), сообщила премьер Юлия Свириденко. Целью является устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления на основе европейской модели.

Кабмин обновил план управления лесами до 2035 года: известны детали

Кабинет министров обновил Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы). Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Обновили Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы). Цель — обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления. Изменения внедряем на основе европейской модели лесоуправления 

- сообщила Свириденко.

По словам премьера, план предусматривает: усовершенствование системы управления и мониторинга лесов, создание цифровой инфраструктуры для лесоуправления, восстановление лесов на деоккупированных территориях, увеличение лесистости.

В Украине запускают е-кабинет экспортера для прозрачности рынка древесины28.11.25, 19:09 • 1132 просмотра

Напомним

Как сообщили в Минэкономики, в Украине начали процесс преобразования ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создания комиссии по преобразованию и инвентаризации. Это завершающий этап реформы лесной отрасли, которую начали три года назад. 

Антонина Туманова

