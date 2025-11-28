Кабмин обновил план управления лесами до 2035 года: известны детали
Киев • УНН
Кабинет министров обновил Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы), сообщила премьер Юлия Свириденко. Целью является устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления на основе европейской модели.
Кабинет министров обновил Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы). Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Обновили Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы). Цель — обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления. Изменения внедряем на основе европейской модели лесоуправления
По словам премьера, план предусматривает: усовершенствование системы управления и мониторинга лесов, создание цифровой инфраструктуры для лесоуправления, восстановление лесов на деоккупированных территориях, увеличение лесистости.
В Украине запускают е-кабинет экспортера для прозрачности рынка древесины28.11.25, 19:09 • 1132 просмотра
Напомним
Как сообщили в Минэкономики, в Украине начали процесс преобразования ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создания комиссии по преобразованию и инвентаризации. Это завершающий этап реформы лесной отрасли, которую начали три года назад.