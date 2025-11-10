$41.980.11
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
публикации
Эксклюзивы
Рубио отправится в Канаду на встречу G7, посвященную Украине, сектору Газа и торговле - СМИ

Киев • УНН

 • 1778 просмотра

Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе посетит канадский регион Ниагара для участия во встрече министров иностранных дел G7. Он обсудит усилия президента Трампа по миру в Украине и Газе, безопасность на Гаити и в Судане, морскую безопасность, критически важные полезные ископаемые и глобальные цепочки поставок.

Рубио отправится в Канаду на встречу G7, посвященную Украине, сектору Газа и торговле - СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе посетит канадский регион Ниагара, чтобы присоединиться к встрече министров иностранных дел G7, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рубио планирует обсудить усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине и Газе, безопасность на Гаити и в Судане, морскую безопасность, критически важные полезные ископаемые и глобальные цепочки поставок со своими коллегами из G7 из Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.

Встреча состоится во вторник и среду в Ниагаре, Онтарио.

США "тормозят" план G7 по замороженным российским активам: Bloomberg раскрыл причину20.10.25, 20:50 • 3616 просмотров

Добавим

Издание напоминает, что страны столкнулись с трудностями в разработке плана вторжения россии в Украину на встрече лидеров G7 в июне, в которой также принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский продолжал добиваться от США дополнительных поставок оружия, тогда как Трамп призвал украинского лидера уступить территорию россии для прекращения насилия на встрече в Вашингтоне в прошлом месяце.

Министры из Австралии, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР и Украины также приглашены на встречу в Ниагаре на этой неделе, сообщило Министерство иностранных дел Канады.

Антонина Туманова

