Рубио отправится в Канаду на встречу G7, посвященную Украине, сектору Газа и торговле - СМИ
Киев • УНН
Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе посетит канадский регион Ниагара для участия во встрече министров иностранных дел G7. Он обсудит усилия президента Трампа по миру в Украине и Газе, безопасность на Гаити и в Судане, морскую безопасность, критически важные полезные ископаемые и глобальные цепочки поставок.
Детали
Рубио планирует обсудить усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине и Газе, безопасность на Гаити и в Судане, морскую безопасность, критически важные полезные ископаемые и глобальные цепочки поставок со своими коллегами из G7 из Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.
Встреча состоится во вторник и среду в Ниагаре, Онтарио.
Добавим
Издание напоминает, что страны столкнулись с трудностями в разработке плана вторжения россии в Украину на встрече лидеров G7 в июне, в которой также принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский продолжал добиваться от США дополнительных поставок оружия, тогда как Трамп призвал украинского лидера уступить территорию россии для прекращения насилия на встрече в Вашингтоне в прошлом месяце.
Министры из Австралии, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР и Украины также приглашены на встречу в Ниагаре на этой неделе, сообщило Министерство иностранных дел Канады.