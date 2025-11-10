Рубіо вирушить до Канади на зустріч G7, присвячену Україні, сектору Газа та торгівлі - ЗМІ
Київ • УНН
Державний секретар США Марко Рубіо цього тижня відвідає канадський регіон Ніагара для участі у зустрічі міністрів закордонних справ G7. Він обговорить зусилля президента Трампа щодо миру в Україні та Газі, безпеку на Гаїті та в Судані, морську безпеку, критично важливі корисні копалини та глобальні ланцюги поставок.
Державний секретар США Марко Рубіо цього тижня відвідає канадський регіон Ніагара, щоб приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ G7, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Рубіо планує обговорити зусилля президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні та Газі, безпеку на Гаїті та в Судані, морську безпеку, критично важливі корисні копалини та глобальні ланцюги поставок зі своїми колегами з G7 з Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії.
Зустріч відбудеться у вівторок та середу в Ніагарі, Онтаріо.
США "гальмують" план G7 щодо заморожених російських активів: Bloomberg розкрив причину20.10.25, 20:50 • 3641 перегляд
Додамо
Видання нагадує, що країни зіткнулися із труднощами у розробці плану вторгнення росії в Україну на зустрічі лідерів G7 у червні, в якій також взяв участь Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський продовжував домагатися від США додаткових постачань зброї, тоді як Трамп закликав українського лідера поступитися територією росії для припинення насильства на зустрічі у Вашингтоні минулого місяця.
Міністрів із Австралії, Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Південної Кореї, ПАР та України також запрошено на зустріч у Ніагарі цього тижня, повідомило Міністерство закордонних справ Канади.
G7 підтримає Україну у відновленні інфраструктури та ППО на тлі атак рф31.10.25, 14:49 • 2225 переглядiв