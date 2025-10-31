G7 підтримає Україну у відновленні інфраструктури та ППО на тлі атак рф
Київ • УНН
G7 продовжить підтримку України у засобах відбиття повітряного удару противника та відновлення зруйнованих росіянами електростанцій. Міністри енергетики країн G7 надсилають важливий сигнал, оскільки росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.
Про це ідеться у заяві Бундесканцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яку він опублікував у мережі Х, передає УНН.
Деталі
За словами Фрідріха Мерца, міністри енергетики країн G7, у тому числі Німеччини, надсилають важливий сигнал, на тлі того, що росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України
Ми підтримуємо Україну в питаннях протиповітряної оборони та відновлення зруйнованих електростанцій та інфраструктури
Нагадаємо
росія останні місяці атакує одні й ті самі об’єкти "шахедами" по 15, а подекуди й до 20 разів. Також ворог збільшив потужність бойових частин безпілотників удвічі. У відповідь Україна зміцнює фізичний захист енергетичних об’єктів. Про це ідеться у повідомленнях міністрів розвитку громад та територій Олексія Кулеби та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергія Сухомлина.