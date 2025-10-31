$42.080.01
рф б’є "шахедами" по тих самих цілях до 20 разів: Україна зміцнить 100 ключових енергооб'єктів трьома рівнями захисту до кінця року

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Росія атакує одні й ті ж енергооб'єкти "шахедами" до 20 разів, збільшивши потужність бойових частин безпілотників удвічі. Україна до кінця року планує додатково укріпити сотню ключових підстанцій трьома рівнями захисту.

рф б’є "шахедами" по тих самих цілях до 20 разів: Україна зміцнить 100 ключових енергооб'єктів трьома рівнями захисту до кінця року

росія останні місяці атакує одні й ті самі об’єкти "шахедами" по 15, а подекуди й до 20 разів. Також ворог збільшив потужність бойових частин безпілотників удвічі. У відповідь Україна зміцнює фізичний захист енергетичних об’єктів, зокрема сотню ключових підстанцій планують додатково укріпити до кінця року. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Деталі

Ворог постійно удосконалює свої технології. Наприклад, останні декілька місяців росія бʼє "шахедами" в одну й ту саму точку по 15-20 разів. Зараз "шахеди" несуть до 90 кг бойової частини – при тому, що ще два роки тому бойова частина складала вдвічі менше. Також дрони вражають цілі за наведенням оператора. Дрони виконують комплекс складних маневрів у польоті

- наголосив Кулеба.

Своєю чергою, Агентство відновлення в рамках експериментального проєкту, починаючи із 2023 року відповідало за безпеку 22 об’єктів "Укренерго" у 14 регіонах. Ідеться про 46 елементів захисту, з яких 38 виконані на 100%, а ще 8 – будуть завершені до кінця року. Як вказано їхній середній стан готовності – близько 90%.

Наразі Агенство координує роботу з усіма залученими відомствами. За словами Кулеби "визначено перелік пріоритетних обʼєктів, які потребують додаткового фізичного захисту – це сто обʼєктів, які будуть додатково захищені до кінця року".

Якщо говорити про фізичний захист, він має три рівні. I-й — мінімальний, II-й — від ураження дронами та уламками ракет, III-й — від ураження ракетами (це означає побудову великих підземних споруд від 10 тис. кв. м. з багатьох шарів бетону поряд із існуючими підстанціями. Це коштує мільярди гривень. Після побудови таких споруд — в них будуть змонтовані нові підстанції. Важливо наголосити, що існуючі підстанції, поряд із будівництвом, вже оснащені II-м рівнем захисту)

- сказав Сухомлин.  

Нагадаємо

У середині жовтня, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо захисту критичної інфраструктури, включаючи створення Координаційного центру інженерного захисту. Уряд спрямував кошти з резервного фонду на захист та відновлення інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

У червні Кабінет міністрів затвердив розподіл понад 700 млн гривень на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах.

Альона Уткіна

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна