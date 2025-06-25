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В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
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Кабмін виділяє понад 700 млн гривень в енергетику: на що підуть гроші

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Уряд України виділив понад 700 млн гривень на 35 енергетичних проєктів, критично важливих для проходження зими, зокрема на відбудову в Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Кабмін виділяє понад 700 млн гривень в енергетику: на що підуть гроші

Кабінет міністрів затвердив розподіл понад 700 млн гривень на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах. Найбільше коштів піде на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Попри всі виклики війни, швидка відбудова залишається у постійному фокусі уряду. Житло людей, енергетика, водопостачання, теплопостачання, школи, лікарні, мости. Ми відновлюємо все, без чого неможливе життя. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення понад 700 млн гривень на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах. Мова йде про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок

- сказав Шмигаль.

За його словами, найбільше коштів піде на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Також ухвалюємо рішення, яке допоможе залучити кошти Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проектів відновлення. Завдяки цьому фінансуванню зможемо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків. Продовжуємо також підтримку Миколаївщини. Виділяємо 50 млн гривень на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів

- додав Шмигаль.

Доповнення

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук уточнив, що уряд затвердив розподіл у 2025 році між місцевими бюджетами субвенції у сумі 700 млн 783,793 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України.

Нагадаємо

Кабінет міністрів виділив понад 3,5 млрд гривень на програму єВідновлення, 1,1 млрд гривень на відновлення енергетики на Миколаївщині, а також майже 600 млн гривень на відновлення Харківщини. Окрім того, уряд виділяє регіонам додаткові 1,1 млрд гривень на здійснення заходів безбар’єрності.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Миколаївська область
Сумська область
Європейський інвестиційний банк
Харківська область
Запорізька область
Верховна Рада України
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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