Кабмин выделяет более 700 млн гривен в энергетику: на что пойдут деньги

Кабинет министров утвердил распределение более 700 млн гривен на 35 проектов в сфере энергетики, которые критически важны для прохождения зимы в отдельных громадах. Больше всего средств пойдет на проекты в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Несмотря на все вызовы войны, быстрое восстановление остается в постоянном фокусе правительства. Жилье людей, энергетика, водоснабжение, теплоснабжение, школы, больницы, мосты. Мы восстанавливаем все, без чего невозможна жизнь. Сегодня принимаем решение о выделении более 700 млн гривен на 35 проектов в сфере энергетики, которые критически важны для прохождения зимы в отдельных громадах. Речь идет о строительстве альтернативных источников тепла и энергии, реконструкции котельных и сетей теплоснабжения, строительстве и установке газопоршневых и когенерационных установок - сказал Шмыгаль.

По его словам, больше всего средств пойдет на проекты в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Также принимаем решение, которое поможет привлечь средства Европейского инвестиционного банка на завершение 60 проектов восстановления. Благодаря этому финансированию сможем достроить 19 школ, 12 медицинских учреждений и 10 детских садов. Продолжаем также поддержку Николаевщины. Выделяем 50 млн гривен на капитальный ремонт реабилитационного отделения Николаевского областного госпиталя для ветеранов - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук уточнил, что правительство утвердило распределение в 2025 году между местными бюджетами субвенции в сумме 700 млн 783,793 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Программы восстановления Украины.

Напомним

Кабинет министров выделил более 3,5 млрд гривен на программу єВідновлення, 1,1 млрд гривен на восстановление энергетики на Николаевщине, а также почти 600 млн гривен на восстановление Харьковщины. Кроме того, правительство выделяет регионам дополнительные 1,1 млрд гривен на осуществление мероприятий безбарьерности.