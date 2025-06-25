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Кабмин выделяет более 700 млн гривен в энергетику: на что пойдут деньги

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Правительство Украины выделило более 700 млн гривен на 35 энергетических проектов, критически важных для прохождения зимы, в частности на восстановление в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Кабмин выделяет более 700 млн гривен в энергетику: на что пойдут деньги

Кабинет министров утвердил распределение более 700 млн гривен на 35 проектов в сфере энергетики, которые критически важны для прохождения зимы в отдельных громадах. Больше всего средств пойдет на проекты в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Несмотря на все вызовы войны, быстрое восстановление остается в постоянном фокусе правительства. Жилье людей, энергетика, водоснабжение, теплоснабжение, школы, больницы, мосты. Мы восстанавливаем все, без чего невозможна жизнь. Сегодня принимаем решение о выделении более 700 млн гривен на 35 проектов в сфере энергетики, которые критически важны для прохождения зимы в отдельных громадах. Речь идет о строительстве альтернативных источников тепла и энергии, реконструкции котельных и сетей теплоснабжения, строительстве и установке газопоршневых и когенерационных установок

- сказал Шмыгаль.

По его словам, больше всего средств пойдет на проекты в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Также принимаем решение, которое поможет привлечь средства Европейского инвестиционного банка на завершение 60 проектов восстановления. Благодаря этому финансированию сможем достроить 19 школ, 12 медицинских учреждений и 10 детских садов. Продолжаем также поддержку Николаевщины. Выделяем 50 млн гривен на капитальный ремонт реабилитационного отделения Николаевского областного госпиталя для ветеранов

- добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук уточнил, что правительство утвердило распределение в 2025 году между местными бюджетами субвенции в сумме 700 млн 783,793 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Программы восстановления Украины.

Напомним

Кабинет министров выделил более 3,5 млрд гривен на программу єВідновлення, 1,1 млрд гривен на восстановление энергетики на Николаевщине, а также почти 600 млн гривен на восстановление Харьковщины. Кроме того, правительство выделяет регионам дополнительные 1,1 млрд гривен на осуществление мероприятий безбарьерности.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаполитика
Николаевская область
Сумская область
Европейский инвестиционный банк
Харьковская область
Запорожская область
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль
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