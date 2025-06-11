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Відновлення енергетики на Миколаївщині, єВідновлення, безбар’єрність та сучасні освітні простори: Кабмін здійснив розподіл коштів

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Кабмін виділив 3,5 млрд грн на єВідновлення, 1,1 млрд грн на енергетику Миколаївщини та майже 600 млн грн на Харківщину. Також виділено 1,1 млрд грн на безбар’єрність.

Відновлення енергетики на Миколаївщині, єВідновлення, безбар’єрність та сучасні освітні простори: Кабмін здійснив розподіл коштів

Кабінет міністрів виділив понад 3,5 млрд гривень на програму єВідновлення, 1,1 млрд гривень на відновлення енергетики на Миколаївщині, а також майже 600 млн гривень на відновлення Харківщини. Окрім того, уряд виділяє регіонам додаткові 1,1 млрд гривень на здійснення заходів безбар’єрності. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

єВідновлення

Вдячні всім нашим союзникам, які допомагають нам захищатися та відновлювати нашу країну. Від початку року Україна залучила вже майже 18 млрд доларів зовнішнього фінансування. За підтримки наших партнерів ми продовжуємо програму швидкої відбудови. Це означає відновлення найбільш важливих об’єктів для стійкості та розвитку. Завдяки державній програмі єВідновлення вже понад 100 тисяч українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення 

- сказав Шмигаль.

Він наголосив, що за ці кошти планується видати ще понад 2 тис. житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram зазначив, що уряд виділив Міністерству розвитку громад та територій з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на бюджетну програму "Компенсація за знищене житло" З млрд 540 млн гривень, з яких:

  • 800 млн гривень - на надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку;
    • 2 млрд 740 млн. гривень - на фінансування придбання обʼєкта житлової нерухомості, земельної ділянки, на якій розташовано такий обʼєкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката.

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      Відновлення енергетики на Миколаївщині

      Сьогодні виділяємо 1,1 млрд гривень для Миколаївщини, аби забезпечити нормальне теплопостачання в місті Миколаєві під час наступного опалювального сезону. Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти Уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації. Мова йде про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. Таким чином зможемо забезпечити тепло в домівках Миколаєва 

      - зазначив Шмигаль.

      Мельничук уточнив, що 1 млрд 129 млн 55 тис. гривень уряд виділив Миколаївській ОВА для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з припиненням теплозабезпечення на території Миколаївської області, зокрема, для придбання блочно-модульних котелень з інженерними мережами розподіленої теплової генерації на території Миколаєва.

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      Відновлення Харківщини

      Сьогодні також виділяємо майже 600 млн гривень для відновлення Харківщини. 241 млн гривень буде направлено на ремонт Харківської обласної клінічної лікарні. Ще 357 млн гривень виділяємо на аварійно-відновлювальні роботи шести багатоквартирних будинків в місті Харків 

      - заявив прем’єр.

      Представник уряду повідомив, що Кабмін затвердив розподіл 597 млн 554,727 тис. гривень для здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії рф проти України у Харківській області

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      Безбар’єрність та сучасні освітні простори

      Відновлення України відбувається за принципом "відбудувати краще, ніж було", що також означає застосування принципів інклюзивності та безбар’єрності. Тому сьогодні виділяємо регіонам додаткові 1,1 млрд гривень на здійснення заходів безбар’єрності. Ідеться про поточні та капітальні ремонти об’єктів інфраструктури, а також будівель житлового і громадського призначення. Ми виділяємо ці кошти для того, щоб створити безперешкодний доступ до таких об’єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам 

      - наголосив глава уряду.

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      Також Шмигаль заявив, що уряд направить регіонам 370 млн гривень для облаштування сучасних освітніх просторів та STEM-лабораторій.

      Таким чином даємо можливість нашим дітям отримувати сучасні та затребувані знання у відповідних умовах 

      - додав Шмигаль.

      Мельничук зазначив, що уряд здійснив розподіл 369 млн 360,725 тис. гривень, зокрема, для закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності.

      Окрім того, Кабмін затвердив порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в частині облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у 2025 році.

      За цим порядком, уряд здійснив розподіл 39 млн 650 тис. гривень на будівництво укриття місткістю 200 осіб для навчального закладу в с. Іванковичі Обухівського р-ну Київської області по вул. Шкільна, 1.

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      Нагадаємо

      Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде.

      Павло Башинський

      Павло Башинський

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