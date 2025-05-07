єВідновлення: виплачено 25 млрд грн, але потрібне розширення на ТОТ - нардеп
Київ • УНН
Програма єВідновлення виплатила 25 млрд грн компенсацій майже 100 тис. родин. У парламенті наполягають на розширенні програми на знищене житло на тимчасово окупованих територіях.
Програма єВідновлення виплатила 25 млрд грн майже 100 тис. родинам, але розширення на знищене житло на окупованих територіях досі не запущено, попри законодавчу готовність. На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише УНН.
Деталі
За словами Шуляк, яка є головним автором закону, що дав початок єВідновленню, за два роки роботи програмою вже скористалися майже 100 тисяч родин, а загальна сума компенсацій досягла 25 мільярдів гривень.
Водночас, вона наголосила, що програма не може вважатися успішною на 100% без розширення на знищене житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях. Попри готовність для запуску цієї категорії виплат на законодавчому рівні уряд зволікає.
Приорітетною категорією отримувачів компенсації нині є ВПО, які втратили житло. Однак цю категорію потрібно розширювати, оскільки дуже багато громадян втратили житло, яке розташоване на ТОТ
Україна залучить $84 млн від Світового банку на "єВідновлення"18.04.25, 15:05 • 5399 переглядiв