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Україна залучить $84 млн від Світового банку на "єВідновлення"

Київ • УНН

 • 4192 перегляди

Кабмін залучить 84 млн доларів від Світового банку в межах проекту HOPE для виплат компенсацій за програмою "єВідновлення". Загалом підтримку отримали понад 96 тис. родин.

Україна залучить $84 млн від Світового банку на "єВідновлення"
www.worldbank.org

Кабінет міністрів планує залучити 84 млн доларів від Світового банку в межах проекту НОPE для реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей". Кошти планується витратити на компенсації у межах "єВідновлення". Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Україна залучить 84 млн доларів від Світового банку в межах проєкту HOPE. Сьогодні ухвалили відповідне рішення. Ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою єВідновлення. Загалом уже понад 96 тисяч українських родин отримали відповідну підтримку від держави

- написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін визнав за доцільне залучення кредиту від Міжнародної асоціації розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" обсягом 84 млн доларів США.

Нагадаємо

Кабінет міністрів планує залучити 200 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Павло Башинський

Павло Башинський

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