Україна залучить $84 млн від Світового банку на "єВідновлення"
Київ • УНН
Кабмін залучить 84 млн доларів від Світового банку в межах проекту HOPE для виплат компенсацій за програмою "єВідновлення". Загалом підтримку отримали понад 96 тис. родин.
Кабінет міністрів планує залучити 84 млн доларів від Світового банку в межах проекту НОPE для реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей". Кошти планується витратити на компенсації у межах "єВідновлення". Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Україна залучить 84 млн доларів від Світового банку в межах проєкту HOPE. Сьогодні ухвалили відповідне рішення. Ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою єВідновлення. Загалом уже понад 96 тисяч українських родин отримали відповідну підтримку від держави
Деталі
Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін визнав за доцільне залучення кредиту від Міжнародної асоціації розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" обсягом 84 млн доларів США.
Нагадаємо
Кабінет міністрів планує залучити 200 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для підтримки внутрішньо переміщених осіб.