Украина привлечет $84 млн от Всемирного банка на "єВідновлення"

Кабинет министров планирует привлечь 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта НОPE для реализации проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей". Средства планируется потратить на компенсации в рамках "єВідновлення". Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Украина привлечет 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта HOPE. Сегодня приняли соответствующее решение. Эти средства будут направлены на выплату компенсации по программе єВідновлення. В общей сложности уже более 96 тысяч украинских семей получили соответствующую поддержку от государства