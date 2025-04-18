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Украина привлечет $84 млн от Всемирного банка на "єВідновлення"

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

Кабмин привлечет 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта HOPE для выплат компенсаций по программе "єВідновлення". В общей сложности поддержку получили более 96 тыс. семей.

Украина привлечет $84 млн от Всемирного банка на "єВідновлення"
www.worldbank.org

Кабинет министров планирует привлечь 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта НОPE для реализации проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей". Средства планируется потратить на компенсации в рамках "єВідновлення". Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Украина привлечет 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта HOPE. Сегодня приняли соответствующее решение. Эти средства будут направлены на выплату компенсации по программе єВідновлення. В общей сложности уже более 96 тысяч украинских семей получили соответствующую поддержку от государства

- написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин признал целесообразным привлечение кредита от Международной ассоциации развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)" в размере 84 млн долларов США.

Напомним

Кабинет министров планирует привлечь 200 млн евро от Банка развития Совета Европы для поддержки внутренне перемещенных лиц.

Павел Башинский

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