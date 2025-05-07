єВідновлення: выплачено 25 млрд грн, но необходимо расширение на ВОТ – нардеп

Программа єВідновлення выплатила 25 млрд грн почти 100 тыс. семьям, но расширение на уничтоженное жилье на оккупированных территориях до сих пор не запущено, несмотря на законодательную готовность. Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

По словам Шуляк, которая является главным автором закона, давшего начало єВідновленню, за два года работы программой уже воспользовались почти 100 тысяч семей, а общая сумма компенсаций достигла 25 миллиардов гривен.

В то же время, она подчеркнула, что программа не может считаться успешной на 100% без расширения на уничтоженное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. Несмотря на готовность для запуска этой категории выплат на законодательном уровне, правительство медлит.

Приоритетной категорией получателей компенсации сейчас являются ВПЛ, потерявшие жилье. Однако эту категорию нужно расширять, поскольку очень много граждан потеряли жилье, расположенное на ВОТ