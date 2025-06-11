Близько 600 тисяч українців отримали допомогу в рамках безплатної програми по реабілітації - МОЗ

В Україні стартувала всеукраїнська кампанія соціальних змін "Безбар’єрність – це коли можеш", спрямована на просування принципів безбар’єрності та залучення людей до творення держави без бар’єрів. Також діє проєкт "Розвиток системи реабілітаційної допомоги", який зумів допомогти вже 600 тисяч осіб, пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Деталі

В Міносвіти повідомили, що у презентації кампанії взяли участь перша леді України Олена Зеленська та представники міністерств, які реалізують флагманські проєкти в межах Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору.

Зазначається, що перша хвиля кампанії покликана пояснити шість ключових напрямів безбар’єрності: фізичний, інформаційний, цифровий, суспільно-громадянський, освітній та економічний.

Друга хвиля має залучати українців до створення доступного середовища у своїх громадах, щоб всі мали належний доступ до участі в житті суспільства.

У межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні міністерства реалізують свої флагманські проєкти. Це – різні кроки до країни, де безбар’єрність поступово стає стандартом - говориться у повідомленні Міносвітм.

Флагманський проєкт МОЗ України – "Розвиток системи реабілітаційної допомоги", формує сучасну систему реабілітації в Україні, орієнтовану на повернення до активного життя як цивільних, так і військових. Проєкт поєднує мультидисциплінарний підхід, партнерство з громадами та міжнародний досвід, щоб зробити реабілітацію доступною і безоплатною для всіх, хто її потребує. Станом на сьогодні безоплатну реабілітаційну допомогу в Україні надають 555 медичних закладів.

Загалом вже досягнуто таких результатів:

600 тис. українців уже отримали безоплатну реабілітаційну допомогу за останні півтора року;

система забезпечує 12 тис. сеансів реабілітації щодня – у чотири рази більше, ніж три роки тому;

у ній працюють майже 11 тисяч фахівців – це в сім разів більше, ніж у 2022 році.

Також повідомляється, що у 2025 році основний акцент робиться на посиленні амбулаторної допомоги. Ідеться приблизно про 300 безбарʼєрних амбулаторних реабілітаційних відділень, які мають з’явитися у кожній громаді, де є медзаклад.

"Наразі, уже працює 90 таких відділень у громадах", - зазначили в Міносвіти.

Доповнення

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську. Запуск опитування відбувся з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.