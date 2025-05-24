У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо безбар’єрності у війську
Київ • УНН
Військовослужбовці можуть анонімно поділитися інформацією про бар’єри, з якими вони стикаються під час служби. Результати опитування використають для формування рекомендацій щодо безбар'єрності в армії.
В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську. Запуск опитування відбувся з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.
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Зазначається, що в опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби - соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.
Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.
Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями.
Відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії.
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