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Безпілотний літальний апарат

У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо безбар’єрності у війську

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Військовослужбовці можуть анонімно поділитися інформацією про бар’єри, з якими вони стикаються під час служби. Результати опитування використають для формування рекомендацій щодо безбар'єрності в армії.

У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо безбар’єрності у війську

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську. Запуск опитування відбувся з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що в опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби - соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.

Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями.

Відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії.

Міноборони: близько 800 тисяч військових вже авторизувались у застосунку Армія+21.05.25, 07:38 • 5456 переглядiв

Ольга Розгон

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