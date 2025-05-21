Міноборони: близько 800 тисяч військових вже авторизувались у застосунку Армія+

У застосунку Армія+ вже авторизувалися близько 800 тисяч українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони.

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"У застосунок Армія+ щоденно заходять тисячі користувачів, а загальна кількість авторизованих у ньому військових складає вже близько 800 000", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони зазначили, що іноді все ще виникають ситуації, коли захисники та захисниці не можуть увійти в Армія+.

У зв’язку з цим оборонне відомство оприлюднило покрокову інструкцію. В ній пояснюється, як авторизуватися в застосунку та отримати доступ до нього.

Нагадаємо

У застосунку Армія+ за півроку військові подали 100 000 рапортів про зміну місця служби. За цей час 32 000 військових вже потрапили в нові підрозділи або готуються до переведення.

На початку травня у застосунку Армія+ з'явились нові електронні рапорти та розділ для довідок, що спростить отримання пільг. Додано можливість оформити відпустку для догляду за дитиною та отримати довідку УБД.

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