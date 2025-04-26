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Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
25 квітня, 19:37 • 9006 перегляди

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Financial Times

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В застосунку "Армія+" з’явився навчальний курс про фінансову грамотність для військових: подробиці

Київ • УНН

 • 330 перегляди

В застосунку "Армія+" запустили курс про фінансову грамотність для воїнів Сил оборони. Він навчить планувати бюджет, заощаджувати кошти та інвестувати.

В застосунку "Армія+" з’явився навчальний курс про фінансову грамотність для військових: подробиці

У застосунку "Армія+" запустили навчальний курс про фінансову грамотність. У ньому воїнам Сил оборони розповідатимуть про те, як планувати бюджет, заощаджувати та інвестувати. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони (МО) України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цей курс – практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Він розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування.

Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

Продовжуємо розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем. Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз – про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними. Продовжуємо перетворювати Армія+ на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового

- зауважила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У пресслужбі МО уточнили, що курс складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля є тест. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

Загалом в Армія+ тепер десять освітніх курсів. 70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю

- повідомили в оборонному відомстві.

 "Найпопулярніші курси – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека", - додали в міністерстві.

Курс розроблений у межах ініціативи, що здійснюється за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ України" та є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії. 

Нагадаємо

У мобільному додатку Армія+ тепер є шість нових рапортів, які спрощують процес звільнення зі служби за сімейними обставинами або станом здоров’я. Вони містять підказки щодо документів.

Військовим через "Армія+" дозволили поза чергою обрати дату шлюбу онлайн в "Дії"08.04.25, 11:52 • 8656 переглядiв

Віта Зеленецька

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