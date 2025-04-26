В приложении "Армія+" появился учебный курс о финансовой грамотности для военных: подробности
Киев • УНН
В приложении "Армія+" запустили курс о финансовой грамотности для воинов Сил обороны. Он научит планировать бюджет, экономить средства и инвестировать.
В приложении "Армия+" запустили учебный курс о финансовой грамотности. В нем воинам Сил обороны будут рассказывать о том, как планировать бюджет, экономить и инвестировать. Об этом говорится на сайте Министерства обороны (МО) Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что этот курс – практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы. Он расскажет как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование.
Курс адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.
Продолжаем расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем. Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас – о финансовой грамотности, навыки из которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать Армия+ в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного
В пресс-службе МО уточнили, что курс состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля есть тест. После всех модулей – финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.
В целом в Армия+ теперь десять образовательных курсов. 70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью
"Самые популярные курсы – это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность", - добавили в министерстве.
Курс разработан в рамках инициативы, осуществляемой при содействии Общественного союза "Фонд поддержки реформ Украины" и является частью программы поддержки от Специального советника по вопросам обороны, финансируемой правительством Великобритании.
Напомним
В мобильном приложении Армия+ теперь есть шесть новых рапортов, которые упрощают процесс увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они содержат подсказки по документам.
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