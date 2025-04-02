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Шість нових рапортів з’явились у Армія+: Міноборони пояснило, про що йдеться

Київ • УНН

 • 18178 перегляди

У мобільному додатку Армія+ тепер є шість нових рапортів, які спрощують процес звільнення зі служби за сімейними обставинами або станом здоров’я. Вони містять підказки щодо документів.

Шість нових рапортів з’явились у Армія+: Міноборони пояснило, про що йдеться

У мобільному застосунку для військових Армія+ з’явились шість нових рапортів, що стосуються звільнення з військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Ці рапорти стосуються звільнення зі служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я. Серед цих рапортів є наступні:

  • Рапорт на звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
    • Рапорт на звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
      • Рапорт на звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
        • Рапорт на звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
          • Рапорт на звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
            • Рапорт на звільнення за станом здоров’я.

              Ці рапорти можна подати за кілька хвилин – в них містяться вичерпні інформаційні довідки, які дають лаконічні і зрозумілі поради та пояснення про те, які документи можуть знадобитися під час подачі відповідного рапорту.

              Нагадаємо

              Міністерство юстиції України пояснило, яким чином треба правильно оформляти і подавати рапорт на звільнення з військової служби. У відомстві підкреслили, що командир військового підрозділу не має права відмовити у розгляді рапорту, якщо там знайдені дрібні помилки.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

              СуспільствоТехнології
              Міністерство оборони України
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