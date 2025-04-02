Шість нових рапортів з’явились у Армія+: Міноборони пояснило, про що йдеться
Київ • УНН
У мобільному додатку Армія+ тепер є шість нових рапортів, які спрощують процес звільнення зі служби за сімейними обставинами або станом здоров’я. Вони містять підказки щодо документів.
У мобільному застосунку для військових Армія+ з’явились шість нових рапортів, що стосуються звільнення з військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Ці рапорти стосуються звільнення зі служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я. Серед цих рапортів є наступні:
- Рапорт на звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
- Рапорт на звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
- Рапорт на звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
- Рапорт на звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
- Рапорт на звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
- Рапорт на звільнення за станом здоров’я.
Ці рапорти можна подати за кілька хвилин – в них містяться вичерпні інформаційні довідки, які дають лаконічні і зрозумілі поради та пояснення про те, які документи можуть знадобитися під час подачі відповідного рапорту.
Нагадаємо
Міністерство юстиції України пояснило, яким чином треба правильно оформляти і подавати рапорт на звільнення з військової служби. У відомстві підкреслили, що командир військового підрозділу не має права відмовити у розгляді рапорту, якщо там знайдені дрібні помилки.