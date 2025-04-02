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Шесть новых рапортов появились в Армия+: Минобороны пояснило, о чем идет речь

Киев • УНН

 • 18180 просмотра

В мобильном приложении Армия+ теперь есть шесть новых рапортов, которые упрощают процесс увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они содержат подсказки относительно документов.

Шесть новых рапортов появились в Армия+: Минобороны пояснило, о чем идет речь

В мобильном приложении для военных Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Эти рапорты касаются увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Среди этих рапортов следующие:

  • Рапорт на увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет;
    • Рапорт на увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;
      • Рапорт на увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;
        • Рапорт на увольнение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;
          • Рапорт на увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;
            • Рапорт на увольнение по состоянию здоровья.

              Эти рапорты можно подать за несколько минут – в них содержатся исчерпывающие информационные справки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения о том, какие документы могут понадобиться при подаче соответствующего рапорта.

              Напомним

              Министерство юстиции Украины объяснило, каким образом надо правильно оформлять и подавать рапорт на увольнение с военной службы. В ведомстве подчеркнули, что командир воинского подразделения не имеет права отказать в рассмотрении рапорта, если там найдены мелкие ошибки.

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              ОбществоТехнологии
              Министерство обороны Украины
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