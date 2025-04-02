Шесть новых рапортов появились в Армия+: Минобороны пояснило, о чем идет речь
Киев • УНН
В мобильном приложении Армия+ теперь есть шесть новых рапортов, которые упрощают процесс увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они содержат подсказки относительно документов.
В мобильном приложении для военных Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Эти рапорты касаются увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Среди этих рапортов следующие:
- Рапорт на увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет;
- Рапорт на увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;
- Рапорт на увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;
- Рапорт на увольнение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;
- Рапорт на увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;
- Рапорт на увольнение по состоянию здоровья.
Эти рапорты можно подать за несколько минут – в них содержатся исчерпывающие информационные справки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения о том, какие документы могут понадобиться при подаче соответствующего рапорта.
Напомним
Министерство юстиции Украины объяснило, каким образом надо правильно оформлять и подавать рапорт на увольнение с военной службы. В ведомстве подчеркнули, что командир воинского подразделения не имеет права отказать в рассмотрении рапорта, если там найдены мелкие ошибки.