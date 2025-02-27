Мін’юст пояснив, як подавати рапорти
Київ • УНН
Міністерство юстиції надало детальні роз'яснення щодо правильного оформлення та подання армійських рапортів. Командири не мають права відхиляти рапорти через дрібні помилки чи вимагати усного узгодження.
Міністерство юстиції роз’яснило, як правильно подати та оформляти армійський рапорт, щоб звернення було розглянуто. Відомство підкреслює, що командир не має права відхиляти рапорт через дрібні помилки.
Про це йдеться в поясненні Мін’юста, передають УНН.
Для паперового варіанту рапорту необхідно написати заголовок "Рапорт", вказати суть питання, перелік додатків, посаду, звання, ПІБ, дату й підпис.
Також роз’яснюється, як подати рапорт через засоби системи електронного документообігу, державний вебпортал "Армія+" та інші інформаційно-комунікаційні системи, які введені в експлуатацію в системі Міноборони.
Безпосередній командир погоджує або не погоджує рапорт, зазначивши причини.
Погоджений рапорт відправляється на розгляд вищому командиру. Командир не може відхиляти рапорт через дрібні помилки чи брак доступних йому даних.
Також він не може ігнорувати рапорт або вимагати усного узгодження.
Нагадаємо
"Армія+" активно використовується у підрозділах ЗСУ. Загалом станом на 19 лютого було подано 190 тис. рапортів. Найпопулярніші запити – на відпустку та довідку форми 5.