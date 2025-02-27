Минюст объяснил, как подавать рапорты

ukenru
Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
13:35 • 51468 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
13:15 • 104082 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 101810 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 142213 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 118212 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 134613 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 133602 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127520 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 124503 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 115609 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

27 февраля, 07:19 • 122138 просмотра
Зеленского пригласили на саммит ЕС по Украине 6 марта

Зеленского пригласили на саммит ЕС по Украине 6 марта

27 февраля, 08:49 • 47945 просмотра
Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID

Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID

27 февраля, 09:12 • 82869 просмотра
ЕС готовит крупнейшую инициативу по безопасности со времен холодной войны: Bloomberg узнал три элемента плана

ЕС готовит крупнейшую инициативу по безопасности со времен холодной войны: Bloomberg узнал три элемента плана

27 февраля, 09:41 • 32489 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

11:50 • 110835 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

13:15 • 104075 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

11:50 • 110835 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

27 февраля, 09:18 • 142207 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 189099 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 189622 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 121419 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 123511 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 153709 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 141749 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 127166 просмотра
Актуальное
Минюст объяснил, как подавать рапорты

Минюст объяснил, как подавать рапорты

Киев  •  УНН

 • 3533 просмотра

Read in English

Министерство юстиции предоставило подробные разъяснения относительно правильного оформления и подачи армейских рапортов. Командиры не имеют права отклонять рапорты из-за мелких ошибок или требовать устного согласования.

Министерство юстиции разъяснило, как правильно подать и оформлять армейский рапорт, чтобы обращение было рассмотрено. Ведомство подчеркивает, что командир не имеет права отклонять рапорт из-за мелких ошибок.

Об этом говорится в пояснении Минюста, передают УНН.

Для бумажного варианта рапорта необходимо написать заголовок «Рапорт», указать суть вопроса, перечень приложений, должность, звание, ФИО, дату и подпись.

Также разъясняется, как подать рапорт через средства системы электронного документооборота, государственный вебпортал «Армия+» и другие информационно-коммуникационные системы, которые введены в эксплуатацию в системе Минобороны.

Непосредственный командир согласовывает или не согласовывает рапорт, указав причины.

Согласованный рапорт отправляется на рассмотрение вышестоящему командиру. Командир не может отклонять рапорт из-за мелких ошибок или недостатка доступных ему данных.

Также он не может игнорировать рапорт или требовать устного согласования.

Напомним,

«Армия+» активно используется в подразделениях ВСУ. Всего по состоянию на 19 февраля было подано 190 тыс. рапортов. Самые популярные запросы - на отпуск и справку формы 5 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЛайфхак
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы