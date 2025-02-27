Минюст объяснил, как подавать рапорты
Киев • УНН
Министерство юстиции предоставило подробные разъяснения относительно правильного оформления и подачи армейских рапортов. Командиры не имеют права отклонять рапорты из-за мелких ошибок или требовать устного согласования.
Министерство юстиции разъяснило, как правильно подать и оформлять армейский рапорт, чтобы обращение было рассмотрено. Ведомство подчеркивает, что командир не имеет права отклонять рапорт из-за мелких ошибок.
Об этом говорится в пояснении Минюста, передают УНН.
Для бумажного варианта рапорта необходимо написать заголовок «Рапорт», указать суть вопроса, перечень приложений, должность, звание, ФИО, дату и подпись.
Также разъясняется, как подать рапорт через средства системы электронного документооборота, государственный вебпортал «Армия+» и другие информационно-коммуникационные системы, которые введены в эксплуатацию в системе Минобороны.
Непосредственный командир согласовывает или не согласовывает рапорт, указав причины.
Согласованный рапорт отправляется на рассмотрение вышестоящему командиру. Командир не может отклонять рапорт из-за мелких ошибок или недостатка доступных ему данных.
Также он не может игнорировать рапорт или требовать устного согласования.
Напомним,
«Армия+» активно используется в подразделениях ВСУ. Всего по состоянию на 19 февраля было подано 190 тыс. рапортов. Самые популярные запросы - на отпуск и справку формы 5