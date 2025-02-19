Військові подали 190 тис. рапортів через Армія+
Київ • УНН
Десантники 82-ї ОДШБр активно використовують додаток Армія+ для подання рапортів, навіть під час бойових дій. Найпопулярнішими запитами є оформлення відпустки та отримання довідки форми 5.
Додаток Армія+ активно використовують у підрозділах ЗСУ, а 82-га окрема десантно-штурмова бригада входить у топ-10 за кількістю поданих запитів. Десантники оформили понад 1 000 рапортів навіть під час боїв на Курщині. Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає УНН.
Найпопулярніші запити – на відпустку та довідку форми 5.
Такі додатки, як Армія+, – класна штука. Я, наприклад, через нього подавав рапорт на відпустку. Пам’ятаю, ми їхали ввечері з позиції, "Старлінк" був на авто, і коли вже заїхали на нашу територію, змогли його подати
Начальник адміністративної групи штабу бригади Тарас Гунько наголосив, що кожен десантник, незалежно від місця перебування, може подати рапорт дистанційно.
Один із військових пояснив, як працює система:
"Натиснув "новий рапорт", обрав "отримання форми 5", отримав довідку"
За словами діловода Віталіни Бакалової, найбільше запитів стосується саме форми 5.
"Документи потрібно подавати у відповідні органи, тому інколи доходило до 100 заявок на день", – зазначила вона.
Армія+ допомагає значно швидше оформлювати документи, адже військові можуть подавати запити в будь-який час – дорогою на позицію або після повернення з неї. Головне – мати доступ до інтернету.
Нагадаємо
Відстрочка від мобілізації в застосунку Резерв+ буде продовжуватися автоматично для людей з інвалідністю, а також студентів, аспірантів і докторантів.