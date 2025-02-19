Військові подали 190 тис. рапортів через Армія+

Додаток Армія+ активно використовують у підрозділах ЗСУ, а 82-га окрема десантно-штурмова бригада входить у топ-10 за кількістю поданих запитів. Десантники оформили понад 1 000 рапортів навіть під час боїв на Курщині. Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає УНН.

Найпопулярніші запити – на відпустку та довідку форми 5.

Такі додатки, як Армія+, – класна штука. Я, наприклад, через нього подавав рапорт на відпустку. Пам’ятаю, ми їхали ввечері з позиції, "Старлінк" був на авто, і коли вже заїхали на нашу територію, змогли його подати – розповів оператор нічних БПЛА 82-ї ОДШБр.

Начальник адміністративної групи штабу бригади Тарас Гунько наголосив, що кожен десантник, незалежно від місця перебування, може подати рапорт дистанційно.

Один із військових пояснив, як працює система:

"Натиснув "новий рапорт", обрав "отримання форми 5", отримав довідку"

За словами діловода Віталіни Бакалової, найбільше запитів стосується саме форми 5.

"Документи потрібно подавати у відповідні органи, тому інколи доходило до 100 заявок на день", – зазначила вона.

Армія+ допомагає значно швидше оформлювати документи, адже військові можуть подавати запити в будь-який час – дорогою на позицію або після повернення з неї. Головне – мати доступ до інтернету.

Нагадаємо

Відстрочка від мобілізації в застосунку Резерв+ буде продовжуватися автоматично для людей з інвалідністю, а також студентів, аспірантів і докторантів.