Резерв+: для кого відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично
Київ • УНН
У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для людей з інвалідністю та студентів. Незабаром функція стане доступною і для багатодітних батьків.
Відстрочка від мобілізації в застосунку Резерв+ буде продовжуватися автоматично для людей з інвалідністю, а також студентів, аспірантів і докторантів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Міноборони, передає УНН.
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Як повідомив Умєров, відсьогодні у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для:
- людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду;
- студентів, аспірантів і докторантів.
"Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично", - зазначив міністр.
За його словами, згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі).
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Військовозобовʼязаний зможуть не відвідувати ТЦК для отримання направлення на проходження ВЛК, його можна буде отримати в електронному варіанті через Резерв+.