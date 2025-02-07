Резерв+: для кого відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично

Відстрочка від мобілізації в застосунку Резерв+ буде продовжуватися автоматично для людей з інвалідністю, а також студентів, аспірантів і докторантів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Міноборони, передає УНН.

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Як повідомив Умєров, відсьогодні у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для:

людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду;

студентів, аспірантів і докторантів.

"Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично", - зазначив міністр.

За його словами, згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі).

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Військовозобовʼязаний зможуть не відвідувати ТЦК для отримання направлення на проходження ВЛК, його можна буде отримати в електронному варіанті через Резерв+.