Резерв+: для кого отсрочка от мобилизации продолжится автоматически

Отсрочка от мобилизации в приложении Резерв+ будет продолжаться автоматически для людей с инвалидностью, а также студентов, аспирантов и докторантов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Минобороны, передает УНН.

Детали

Как сообщил Умеров, с сегодняшнего дня в приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочек для:

людей с инвалидностью, которые имеют соответствующее удостоверение Пенсионного фонда;

студентов, аспирантов и докторантов.

"Теперь достаточно обновить военный документ в Резерв+, и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически", - отметил министр.

По его словам, впоследствии эта функция будет доступна и для многодетных родителей (трое детей в совместном браке).

Напомним

Военнообязанный смогут не посещать ТЦК для получения направления на прохождение ВВК, его можно будет получить в электронном варианте через Резерв+.