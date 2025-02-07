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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Резерв+: для кого отсрочка от мобилизации продолжится автоматически

Резерв+: для кого отсрочка от мобилизации продолжится автоматически

Киев  •  УНН

 • 604 просмотра

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В приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочек для людей с инвалидностью и студентов. Вскоре функция станет доступной и для многодетных родителей.

Отсрочка от мобилизации в приложении Резерв+ будет продолжаться автоматически для людей с инвалидностью, а также студентов, аспирантов и докторантов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Минобороны, передает УНН.

Детали

Как сообщил Умеров, с сегодняшнего дня в приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочек для:

  • людей с инвалидностью, которые имеют соответствующее удостоверение Пенсионного фонда;
    • студентов, аспирантов и докторантов.

      "Теперь достаточно обновить военный документ в Резерв+, и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически", - отметил министр.

      По его словам, впоследствии эта функция будет доступна и для многодетных родителей (трое детей в совместном браке).

      Напомним

      Военнообязанный смогут не посещать ТЦК для получения направления на прохождение ВВК, его можно будет получить в электронном варианте через Резерв+.

      Павел Башинский

      Павел Башинский

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      ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины

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