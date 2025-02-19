Военные подали 190 тыс. рапортов через Армия+

Приложение Армия+ активно используют в подразделениях ВСУ, а 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада входит в топ-10 по количеству поданных запросов. Десантники оформили более 1 000 рапортов даже во время боев на Курщине. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает УНН.

Самые популярные запросы - на отпуск и справку формы 5.

Такие приложения, как Армия+, - классная штука. Я, например, через него подавал рапорт на отпуск. Помню, мы ехали вечером с позиции, "Старлинк" был на авто, и когда уже заехали на нашу территорию, смогли его подать