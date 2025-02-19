Военные подали 190 тыс. рапортов через Армия+
Киев • УНН
Десантники 82-й ОДШБр активно используют приложение Армия+ для подачи рапортов, даже во время боевых действий. Самыми популярными запросами являются оформление отпуска и получение справки формы 5.
Приложение Армия+ активно используют в подразделениях ВСУ, а 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада входит в топ-10 по количеству поданных запросов. Десантники оформили более 1 000 рапортов даже во время боев на Курщине. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает УНН.
Самые популярные запросы - на отпуск и справку формы 5.
Такие приложения, как Армия+, - классная штука. Я, например, через него подавал рапорт на отпуск. Помню, мы ехали вечером с позиции, "Старлинк" был на авто, и когда уже заехали на нашу территорию, смогли его подать
Начальник административной группы штаба бригады Тарас Гунько отметил, что каждый десантник, независимо от места пребывания, может подать рапорт дистанционно.
Один из военных объяснил, как работает система:
"Нажал "новый рапорт", выбрал "получение формы 5", получил справку"
По словам делопроизводителя Виталины Бакаловой, больше всего запросов касается именно формы 5.
"Документы нужно подавать в соответствующие органы, поэтому иногда доходило до 100 заявок в день", - отметила она.
Армия+ помогает значительно быстрее оформлять документы, ведь военные могут подавать запросы в любое время - по дороге на позицию или после возвращения с нее. Главное - иметь доступ к интернету.
Напомним
Отсрочка от мобилизации в приложении Резерв+ будет продлеваться автоматически для людей с инвалидностью, а также студентов, аспирантов и докторантов.