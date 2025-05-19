Військові подали 100 000 рапортів про переведення через застосунок Армія+

У застосунку Армія+ за півроку військові подали 100 000 рапортів про зміну місця служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Рапорт на зміну місця служби з’явився у застосунку Армія+ пів року тому, і за цей час військові подали 100 000 рапортів - йдеться у повідомленні.

Як вказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, за цей час 32 000 військових вже потрапили в нові підрозділи або готуються до переведення.

Також зазначається, що за півроку покращився процес подачі рапортів: з’явився блок з шаблонами необхідних документів та автоперевіркою їхньої актуальності. Це зменшило кількість помилок.

Доповнення

Як повідомлялось раніше, функція переведення з частини запрацювала у застосунку "Армія+" у листопаді 2025 року. Процес займає 15 хвилин, а розгляд запиту Кадровим центром ЗСУ - до 72 годин.

Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно – запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.

У разі відмови в "Армія+" обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року. Усі підстави для відмови чітко визначені урядовою постановою №1291.

Уточнення

У випадку погодження рапорту про переведення в іншу військову частину, кадровий центр ЗСУ готує наказ (для офіцерів) чи розпорядження (для солдатів чи сержантів) на переведення. Обидва документи є обов’язковими для виконання.

Додамо

Про випадки ігнорування командирами виконання наказів щодо погодженого змінення місця служби, військові можуть надсилати заяви та супровідні документи на офіційну електронну скриньку для звернень про захист прав військовослужбовців: [email protected]. Необхідно залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.