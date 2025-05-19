Военные подали 100 000 рапортов о переводе через приложение Армія+

В приложении Армия+ за полгода военные подали 100 000 рапортов об изменении места службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Рапорт на изменение места службы появился в приложении Армия+ полгода назад, и за это время военные подали 100 000 рапортов - говорится в сообщении.

Как указала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, за это время 32 000 военных уже попали в новые подразделения или готовятся к переводу.

Также отмечается, что за полгода улучшился процесс подачи рапортов: появился блок с шаблонами необходимых документов и автопроверкой их актуальности. Это уменьшило количество ошибок.

Дополнение

Как сообщалось ранее, функция перевода из части заработала в приложении "Армия+" в ноябре 2025 года. Процесс занимает 15 минут, а рассмотрение запроса Кадровым центром ВСУ - до 72 часов.

Для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья.

Командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется – запрос автоматически отправляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность.

В случае отказа в "Армия+" обязательно указываются четкие причины. Например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года. Все основания для отказа четко определены правительственным постановлением №1291.

Уточнение

В случае согласования рапорта о переводе в другую воинскую часть, кадровый центр ВСУ готовит приказ (для офицеров) или распоряжение (для солдат или сержантов) на перевод. Оба документа являются обязательными для исполнения.

Добавим

О случаях игнорирования командирами выполнения приказов о согласованном изменении места службы, военные могут присылать заявления и сопроводительные документы на официальный электронный ящик для обращений о защите прав военнослужащих: [email protected]. Необходимо оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.