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Минобороны: около 800 тысяч военных уже авторизовались в приложении Армия+

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Приложение Армия+ набирает популярность, уже около 800 тысяч украинских военных авторизовались. Минобороны предоставляет инструкцию для тех, у кого есть проблемы со входом.

Минобороны: около 800 тысяч военных уже авторизовались в приложении Армия+

В приложении Армия+ уже авторизовались около 800 тысяч украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

Детали

"В приложение Армия+ ежедневно заходят тысячи пользователей, а общее количество авторизованных в нем военных составляет уже около 800 000", - говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны отметили, что иногда все еще возникают ситуации, когда защитники и защитницы не могут войти в Армия+.

В связи с этим оборонное ведомство обнародовало пошаговую инструкцию. В ней объясняется, как авторизоваться в приложении и получить доступ к нему.

Напомним

В приложении Армия+ за полгода военные подали 100 000 рапортов о смене места службы. За это время 32 000 военных уже попали в новые подразделения или готовятся к переводу.

В начале мая в приложении Армия+ появились новые электронные рапорты и раздел для справок, что упростит получение льгот. Добавлена возможность оформить отпуск по уходу за ребенком и получить справку УБД.

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