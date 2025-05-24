В приложении Армия+ стартовал опрос о безбарьерности в армии
Киев • УНН
Военнослужащие могут анонимно поделиться информацией о барьерах, с которыми они сталкиваются во время службы. Результаты опроса используют для формирования рекомендаций по безбарьерности в армии.
В Армія+ стартовал опрос о безбарьерности в армии. Запуск опроса состоялся с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в опросе военнослужащие смогут анонимно рассказать о барьерах, с которыми сталкиваются они или их собратья во время службы - социальные, физические, психологические, информационные или организационные.
Кроме того, у респондентов будет возможность предложить собственные идеи о том, как сделать условия службы достойными и справедливыми для всех.
Опрос содержит шесть блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, опыт взаимодействия с институтами.
Ответы будут использованы для анализа ситуации и формирования практических рекомендаций для повышения уровня безбарьерности в армии.
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