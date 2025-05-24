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В приложении Армия+ стартовал опрос о безбарьерности в армии

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Военнослужащие могут анонимно поделиться информацией о барьерах, с которыми они сталкиваются во время службы. Результаты опроса используют для формирования рекомендаций по безбарьерности в армии.

В приложении Армия+ стартовал опрос о безбарьерности в армии

В Армія+ стартовал опрос о безбарьерности в армии. Запуск опроса состоялся с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в опросе военнослужащие смогут анонимно рассказать о барьерах, с которыми сталкиваются они или их собратья во время службы - социальные, физические, психологические, информационные или организационные.

Кроме того, у респондентов будет возможность предложить собственные идеи о том, как сделать условия службы достойными и справедливыми для всех.

Опрос содержит шесть блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, опыт взаимодействия с институтами.

Ответы будут использованы для анализа ситуации и формирования практических рекомендаций для повышения уровня безбарьерности в армии.

Минобороны: около 800 тысяч военных уже авторизовались в приложении Армия+21.05.25, 07:38 • 5456 просмотров

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