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Около 600 тысяч украинцев получили помощь в рамках бесплатной программы по реабилитации – Минздрав

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Украине продолжается кампания "Безбарьерность – это когда можешь". В рамках проекта 600 тысяч человек получили помощь. В планах создать 300 безбарьерных отделений.

Около 600 тысяч украинцев получили помощь в рамках бесплатной программы по реабилитации – Минздрав

В Украине стартовала всеукраинская кампания социальных изменений "Безбарьерность – это когда можешь", направленная на продвижение принципов безбарьерности и привлечение людей к созданию государства без барьеров. Также действует проект "Развитие системы реабилитационной помощи", который сумел помочь уже 600 тысяч человек, пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

В Минобразования сообщили, что в презентации кампании приняли участие первая леди Украины Елена Зеленская и представители министерств, реализующих флагманские проекты в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства.

Отмечается, что первая волна кампании призвана объяснить шесть ключевых направлений безбарьерности: физический, информационный, цифровой, общественно-гражданский, образовательный и экономический.

Вторая волна должна привлекать украинцев к созданию доступной среды в своих общинах, чтобы все имели надлежащий доступ к участию в жизни общества.

В рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине министерства реализуют свои флагманские проекты. Это – разные шаги к стране, где безбарьерность постепенно становится стандартом

- говорится в сообщении Минобразования.

Флагманский проект Минздрава Украины – "Развитие системы реабилитационной помощи", формирует современную систему реабилитации в Украине, ориентированную на возвращение к активной жизни как гражданских, так и военных. Проект объединяет мультидисциплинарный подход, партнерство с общинами и международный опыт, чтобы сделать реабилитацию доступной и бесплатной для всех, кто в ней нуждается. По состоянию на сегодня бесплатную реабилитационную помощь в Украине оказывают 555 медицинских учреждений.

В целом уже достигнуты следующие результаты:

  • 600 тыс. украинцев уже получили бесплатную реабилитационную помощь за последние полтора года;
    • система обеспечивает 12 тыс. сеансов реабилитации ежедневно – в четыре раза больше, чем три года назад;
      • в ней работают почти 11 тысяч специалистов – это в семь раз больше, чем в 2022 году.

        Также сообщается, что в 2025 году основной акцент делается на усилении амбулаторной помощи. Речь идет примерно о 300 безбарьерных амбулаторных реабилитационных отделениях, которые должны появиться в каждой общине, где есть медучреждение.

        "Сейчас, уже работает 90 таких отделений в общинах", - отметили в Минобразования.

        Дополнение

        В Армия+ стартовал опрос о безбарьерности в армии. Запуск опроса состоялся с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        ОбществоЗдоровье
        Министерство образования и науки Украины
        Украина
        Елена Зеленская
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