Восстановление, безбарьерность и современные образовательные пространства: Кабмин осуществил распределение средств

Кабинет министров выделил более 3,5 млрд гривен на программу єВідновлення, 1,1 млрд гривен на восстановление энергетики в Николаевской области, а также почти 600 млн гривен на восстановление Харьковской области. Кроме того, правительство выделяет регионам дополнительные 1,1 млрд гривен на осуществление мероприятий безбарьерности. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

єВідновлення

Благодарны всем нашим союзникам, которые помогают нам защищаться и восстанавливать нашу страну. С начала года Украина привлекла уже почти 18 млрд долларов внешнего финансирования. При поддержке наших партнеров мы продолжаем программу быстрого восстановления. Это означает восстановление наиболее важных объектов для устойчивости и развития. Благодаря государственной программе єВідновлення уже более 100 тысяч украинских семей получили средства на ремонт, восстановление или новое жилье. В частности, выдано 18 тысяч сертификатов для приобретения нового жилья взамен разрушенного. Сегодня принимаем решение о выделении еще 3,5 млрд грн на программу єВідновлення - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что за эти средства планируется выдать еще более 2 тыс. жилищных сертификатов на приобретение нового жилья, а также профинансировано восстановление домов на собственном земельном участке для сотен семей.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram отметил, что правительство выделило Министерству развития громад и территорий из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на бюджетную программу "Компенсация за уничтоженное жилье" З млрд 540 млн гривен, из которых:

800 млн гривен - на предоставление денежных средств для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома;

2 млрд 740 млн. гривен - на финансирование приобретения объекта жилой недвижимости, земельного участка, на котором расположен такой объект, доли в праве собственности на такое имущество с использованием жилищного сертификата.

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Восстановление энергетики в Николаевской области

Сегодня выделяем 1,1 млрд гривен для Николаевской области, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение в городе Николаеве во время следующего отопительного сезона. Враг постоянно атакует Николаевскую ТЭЦ, а потому средства Правительство выделяет на строительство именно распределенной тепловой генерации. Речь идет о закупке 18 блочно-модульных котельных общей мощностью более 70 МВт. Таким образом сможем обеспечить тепло в домах Николаева - отметил Шмыгаль.

Мельничук уточнил, что 1 млрд 129 млн 55 тыс. гривен правительство выделило Николаевской ОВА для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с прекращением теплообеспечения на территории Николаевской области, в частности, для приобретения блочно-модульных котельных с инженерными сетями распределенной тепловой генерации на территории Николаева.

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Восстановление Харьковской области

Сегодня также выделяем почти 600 млн гривен для восстановления Харьковской области. 241 млн гривен будет направлено на ремонт Харьковской областной клинической больницы. Еще 357 млн гривен выделяем на аварийно-восстановительные работы шести многоквартирных домов в городе Харьков - заявил премьер.

Представитель правительства сообщил, что Кабмин утвердил распределение 597 млн 554,727 тыс. гривен для осуществления мероприятий по восстановлению и преодолению последствий вооруженной агрессии рф против Украины в Харьковской области

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Безбарьерность и современные образовательные пространства

Восстановление Украины происходит по принципу "отстроить лучше, чем было", что также означает применение принципов инклюзивности и безбарьерности. Поэтому сегодня выделяем регионам дополнительные 1,1 млрд гривен на осуществление мероприятий безбарьерности. Речь идет о текущих и капитальных ремонтах объектов инфраструктуры, а также зданий жилого и общественного назначения. Мы выделяем эти средства для того, чтобы создать беспрепятственный доступ к таким объектам людям с инвалидностью и другим маломобильным группам - подчеркнул глава правительства.

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Также Шмыгаль заявил, что правительство направит регионам 370 млн гривен для обустройства современных образовательных пространств и STEM-лабораторий.

Таким образом даем возможность нашим детям получать современные и востребованные знания в соответствующих условиях - добавил Шмыгаль.

Мельничук отметил, что правительство осуществило распределение 369 млн 360,725 тыс. гривен, в частности, для закупки средств обучения и оборудования для учебных кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и STEM-лаборатории для учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в части обустройства безопасных условий в учреждениях общего среднего образования в 2025 году.

По этому порядку, правительство осуществило распределение 39 млн 650 тыс. гривен на строительство укрытия вместимостью 200 человек для учебного заведения в с. Иванковичи Обуховского р-на Киевской области по ул. Школьная, 1.

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Напомним

Кабинет министров Украины готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров. Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет.