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Атака рф на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли второго погибшего, там могут быть еще тела жертв

Киев • УНН

 • 950 просмотра

В Харькове нашли еще одно тело под завалами предприятия, которое было разрушено ударом рф 7 июня. Под завалами могут находиться еще трое людей.

Атака рф на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли второго погибшего, там могут быть еще тела жертв

В Харькове под завалами разрушенного ударом рф 7 июня предприятия обнаружили тело еще одного погибшего, под завалами могут быть еще тела жертв, сообщил в среду Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Одно тело, найденное вчера на предприятии в Киевском районе, уже деблокировано. Найдено еще одно - продолжаются работы по его деблокированию

- написал Терехов.

По словам мэра Харькова, "под завалами могут находиться еще тела людей, погибших от террористического обстрела Харькова в ночь на 7 июня". "Поэтому поисковая операция продолжается", - указал он.

Атака рф на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли тело человека10.06.25, 09:07 • 2622 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Игорь Терехов
Харьков
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