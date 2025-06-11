Атака рф на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли второго погибшего, там могут быть еще тела жертв

В Харькове под завалами разрушенного ударом рф 7 июня предприятия обнаружили тело еще одного погибшего, под завалами могут быть еще тела жертв, сообщил в среду Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Одно тело, найденное вчера на предприятии в Киевском районе, уже деблокировано. Найдено еще одно - продолжаются работы по его деблокированию - написал Терехов.

По словам мэра Харькова, "под завалами могут находиться еще тела людей, погибших от террористического обстрела Харькова в ночь на 7 июня". "Поэтому поисковая операция продолжается", - указал он.

Атака рф на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли тело человека