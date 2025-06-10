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Атака рф на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли тело человека

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на предприятии, которое было обстреляно 7 июня. Обнаружено тело одного человека, под завалами могут находиться еще пятеро.

Атака рф на Харьков 7 июня: под завалами предприятия нашли тело человека

В Харькове под завалами поврежденного ударом рф 7 июня предприятия нашли тело человека, там могут находиться еще 5 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов во вторник в Telegram, пишет УНН.

Во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека. Сейчас идет процесс его деблокирования

- написал Терехов.

Работы, по его словам, проводятся круглосуточно.

"По нашим данным, под завалами могут находиться еще 5 человек", - указал мэр Харькова.

Контекст

По данным прокуратуры, 7 июня ориентировочно с 03:00 до 05:00 вооруженные силы рф осуществили комбинированную масштабную атаку по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету. Сначала было известно о трех погибших, более 20 пострадавших, среди них двое детей.

В ОВА сообщали, что под завалами могли находиться 6 человек - работники поврежденного предприятия, которые не выходят на связь.

Позже в тот же день, 7 июня ориентировочно в 17:40, вооруженные силы рф снова атаковали Харьков, нанеся серию авиационных ударов. Сразу было известно, что погибла женщина, еще 19 человек пострадали.

Атаки рф за сутки

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали 4 человека.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Харьков
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