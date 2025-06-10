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Атака рф на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли тіло людини

Київ • УНН

 • 738 перегляди

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на підприємстві, яке було обстріляне 7 червня. Знайдено тіло однієї людини, під завалами можуть бути ще п'ятеро.

Атака рф на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли тіло людини

У Харкові під завалами пошкодженого ударом рф 7 червня підприємства знайшли тіло людини, там можуть перебувати ще 5 осіб, повідомив мер міста Ігор Терехов у вівторок у Telegram, пише УНН.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування

- написав Терехов.

Роботи, з його слів, проводяться цілодобово.

"За нашими даними, під завалами можуть знаходитися ще 5 осіб", - вказав мер Харкова.

Контекст

За даними прокуратури, 7 червня орієнтовно з 03:00 до 05:00 збройні сили рф здійснили комбіновану масштабну атаку по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету. Спочатку було відомо про трьох загиблих, понад 20 постраждалих, серед них двох дітей.

В ОВА повідомляли, що під завалами могли перебувати 6 людей - працівники пошкодженого підприємства, які не виходять на зв’язок.

Пізніше того ж дня, 7 червня орієнтовно о 17:40, збройні сили рф знову атакували Харків, завдавши серію авіаційних ударів. Відразу було відомо, що загинула жінка, ще 19 людей постраждали.

Атаки рф за добу

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали 4 людей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харків
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