Атака рф на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли другого загиблого, там можуть бути ще тіла жертв

У Харкові під завалами зруйнованого ударом рф 7 червня підприємства виявили тіло ще одного загиблого, під завалами можуть бути ще тіла жертв, повідомив у середу Харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Одне тіло, знайдене вчора на підприємстві у Київському районі, вже деблоковано. Знайдено ще одне - тривають роботи з його деблокування - написав Терехов.

За словами мера Харкова, "під завалами можуть знаходитися ще тіла людей, що загинули від терористичного обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня". "Тож пошукова операція триває", - вказав він.

Атака рф на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли тіло людини