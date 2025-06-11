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Атака рф на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли другого загиблого, там можуть бути ще тіла жертв

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

У Харкові знайшли ще одне тіло під завалами підприємства, яке було зруйновано ударом рф 7 червня. Під завалами можуть знаходитися ще троє людей.

Атака рф на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли другого загиблого, там можуть бути ще тіла жертв

У Харкові під завалами зруйнованого ударом рф 7 червня підприємства виявили тіло ще одного загиблого, під завалами можуть бути ще тіла жертв, повідомив у середу Харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Одне тіло, знайдене вчора на підприємстві у Київському районі, вже деблоковано. Знайдено ще одне - тривають роботи з його деблокування

- написав Терехов.

За словами мера Харкова, "під завалами можуть знаходитися ще тіла людей, що загинули від терористичного обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня". "Тож пошукова операція триває", - вказав він.

Атака рф на Харків 7 червня: під завалами підприємства знайшли тіло людини10.06.25, 09:07 • 2632 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Ігор Терехов
Харків
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