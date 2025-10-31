$42.080.01
РФ бьет "шахедами" по одним и тем же целям до 20 раз: Украина укрепит 100 ключевых энергообъектов тремя уровнями защиты до конца года

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Россия атакует одни и те же энергообъекты "шахедами" до 20 раз, увеличив мощность боевых частей беспилотников вдвое. Украина до конца года планирует дополнительно укрепить сотню ключевых подстанций тремя уровнями защиты.

РФ бьет "шахедами" по одним и тем же целям до 20 раз: Украина укрепит 100 ключевых энергообъектов тремя уровнями защиты до конца года

Россия в последние месяцы атакует одни и те же объекты "шахедами" по 15, а иногда и до 20 раз. Также враг увеличил мощность боевых частей беспилотников вдвое. В ответ Украина укрепляет физическую защиту энергетических объектов, в частности сотню ключевых подстанций планируют дополнительно укрепить до конца года. Об этом сообщили министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Враг постоянно совершенствует свои технологии. Например, последние несколько месяцев Россия бьет "шахедами" в одну и ту же точку по 15-20 раз. Сейчас "шахеды" несут до 90 кг боевой части – при том, что еще два года назад боевая часть составляла вдвое меньше. Также дроны поражают цели по наведению оператора. Дроны выполняют комплекс сложных маневров в полете

- подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Агентство восстановления в рамках экспериментального проекта, начиная с 2023 года отвечало за безопасность 22 объектов "Укрэнерго" в 14 регионах. Речь идет о 46 элементах защиты, из которых 38 выполнены на 100%, а еще 8 – будут завершены до конца года. Как указано их среднее состояние готовности – около 90%.

Сейчас Агентство координирует работу со всеми задействованными ведомствами. По словам Кулебы "определен перечень приоритетных объектов, которые нуждаются в дополнительной физической защите – это сто объектов, которые будут дополнительно защищены до конца года".

Если говорить о физической защите, она имеет три уровня. I-й — минимальный, II-й — от поражения дронами и осколками ракет, III-й — от поражения ракетами (это означает построение больших подземных сооружений от 10 тыс. кв. м. из многих слоев бетона рядом с существующими подстанциями. Это стоит миллиарды гривен. После постройки таких сооружений — в них будут смонтированы новые подстанции. Важно отметить, что существующие подстанции, наряду со строительством, уже оснащены II-м уровнем защиты)

- сказал Сухомлин.  

Напомним

В середине октября Кабинет министров принял решение о защите критической инфраструктуры, включая создание Координационного центра инженерной защиты. Правительство направило средства из резервного фонда на защиту и восстановление инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.

В июне Кабинет министров утвердил распределение более 700 млн гривен на 35 проектов в сфере энергетики, которые критически важны для прохождения зимы в отдельных общинах.

Алена Уткина

