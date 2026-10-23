Сальвадор направил 100 спецназовцев на Гаити для спасения военных из плена банд — СМИ

Сальвадор направил на Гаити 100 бойцов элитного спецподразделения для освобождения четырех своих военнослужащих, которых похитили местные вооруженные банды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Miami Herald и Associated Press, пишет УНН.

Детали

По информации журналистов, спецназовцы прибыли на Гаити 22 октября. При этом власти Сальвадора пока официально не подтвердили отправку дополнительных военнослужащих.

Четырех сальвадорцев похитили 18 октября, когда они отправились за продуктами. Военнослужащие служили в составе международных Сил борьбы с бандами, которые поддерживает ООН. По словам президента Сальвадора Найиба Букеле, заложники работали авиационными техниками и занимались медицинской эвакуацией.

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Президент Сальвадора обратился к похитителям с требованием немедленно освободить военнослужащих.

У нас одна цель: вернуть наших четверых соотечественников домой живыми, без какого-либо вреда. Мы уже покончили с бандами в Сальвадоре и можем покончить и с вами — заявил Букеле.

Международные силы уже проводят операцию по поиску заложников. Во время перестрелок погибли несколько боевиков, а как минимум четверо сотрудников международной миссии получили ранения.

Ситуация с безопасностью на Гаити остается критической. По данным ООН, только с июля по сентябрь 2026 года в стране погибли более 1000 человек, а более 100 стали жертвами похищений.

Вооруженные группировки контролируют значительную часть столицы Порт-о-Пренс и распространяют свое влияние на другие регионы страны.

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