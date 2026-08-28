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На Гаити банды устроили новую волну нападений, десятки людей погибли

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В Кенскоффе во время нападений банд погибли по меньшей мере 47 человек, тысячи жителей покинули свои дома. ООН зафиксировала 3050 погибших в 2026 году.

На Гаити банды устроили новую волну нападений, десятки людей погибли

В течение недели в гаитянском городке Кенскофф во время нападения вооружённых банд погибли по меньшей мере 47 человек, тысячи жителей покинули свои дома. О масштабах насилия на Гаити свидетельствуют данные ООН, передаёт Reuters, пишет УНН.

Подробности

Кенскофф расположен на склоне холма, где с прошлого года произошло более десятка нападений. Некоторые жертвы последней атаки погибли возле полицейского участка, также сообщается о похищениях людей

Насилие продолжается на фоне подготовки Гаити к первым за десятилетие выборам. В то же время страна ожидает полного развёртывания многонациональных сил, поддерживаемых ООН, о создании которых правительство Гаити просило ещё в 2022 году.

На Гаити растёт число жертв

По данным Объединённого представительства ООН на Гаити (BINUH), в первой половине 2026 года погибли около 3050 человек. Всего с начала 2022 года в результате насилия погибли более 21 тысячи человек, причём число жертв ежегодно растёт.

В 2026 году по меньшей мере 1733 человека погибли во время операций по обеспечению безопасности. Среди них — по меньшей мере 229 гражданских, не связанных с бандами и ставших жертвами случайных пуль или взрывов дронов в своих домах или на улицах. Также во время операций погибли по меньшей мере 18 детей, при этом сообщений о расследовании этих смертей пока нет.

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Ситуация сопровождается ростом сексуального насилия и похищений. С начала года BINUH зафиксировало 1088 жертв сексуального насилия, большинство случаев касалось групповых изнасилований женщин; среди пострадавших также были по меньшей мере 80 несовершеннолетних девушек и двое мужчин.

Количество похищений людей с целью получения выкупа во втором квартале 2026 года выросло на 47% по сравнению с первыми тремя месяцами года. За этот период были похищены 81 человек, среди них — правительственные чиновники, полицейские не при исполнении, владельцы бизнеса и жители сельскохозяйственных районов.

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Степан Гафтко

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