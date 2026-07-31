На Гаити начали регистрацию избирателей, несмотря на насилие со стороны банд и угрозу безопасности

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В столице Гаити Порт-о-Пренс и других районах страны началась регистрация избирателей накануне всеобщих выборов, запланированных на 13 декабря. В то же время процесс происходит на фоне масштабного насилия со стороны вооруженных банд, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Правительство открыло десять центров регистрации в относительно безопасных районах Порт-о-Пренса. Среди первых посетителей был 34-летний строитель Вадли Бернадель, который заявил, что может впервые в жизни принять участие в голосовании.

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Всеобщие выборы на Гаити не проводились более десяти лет. Страна также не имеет президента с июля 2021 года, когда в собственной резиденции был убит глава государства Жовенель Моиз.

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По данным AP, из-за насилия более 1,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а банды контролируют около 70% территории Порт-о-Пренса и основные дороги в центральные регионы страны. Именно в этих районах проживает более половины всех избирателей Гаити.

По данным ООН, в прошлом году на Гаити было убито более 5900 человек, а только за первые три месяца этого года - более 1600. Кроме того, в первой половине года зафиксировали около 5500 случаев гендерно обусловленного насилия, из которых примерно 70% составили изнасилования.

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