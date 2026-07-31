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На Гаити начали регистрацию избирателей, несмотря на насилие со стороны банд и угрозу безопасности

Киев • УНН

 • 3969 просмотра

В Порт-о-Пренсе открыли десять центров регистрации избирателей. Выборы не проводились более десяти лет, а банды контролируют 70% столицы.

На Гаити начали регистрацию избирателей, несмотря на насилие со стороны банд и угрозу безопасности
Фото: АР

В столице Гаити Порт-о-Пренс и других районах страны началась регистрация избирателей накануне всеобщих выборов, запланированных на 13 декабря. В то же время процесс происходит на фоне масштабного насилия со стороны вооруженных банд, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Правительство открыло десять центров регистрации в относительно безопасных районах Порт-о-Пренса. Среди первых посетителей был 34-летний строитель Вадли Бернадель, который заявил, что может впервые в жизни принять участие в голосовании.

Новая волна насилия на Гаити заставила сотни людей бежать из столицы12.05.26, 02:15 • 3486 просмотров

Всеобщие выборы на Гаити не проводились более десяти лет. Страна также не имеет президента с июля 2021 года, когда в собственной резиденции был убит глава государства Жовенель Моиз.

Эксперты сомневаются, что выборы охватят всю страну

По данным AP, из-за насилия более 1,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а банды контролируют около 70% территории Порт-о-Пренса и основные дороги в центральные регионы страны. Именно в этих районах проживает более половины всех избирателей Гаити.

По данным ООН, в прошлом году на Гаити было убито более 5900 человек, а только за первые три месяца этого года - более 1600. Кроме того, в первой половине года зафиксировали около 5500 случаев гендерно обусловленного насилия, из которых примерно 70% составили изнасилования.

Центральный город Гаити захлебывается в огне и крови из-за новой волны бандитского террора29.03.26, 23:56 • 7282 просмотра

Степан Гафтко

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