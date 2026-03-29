Центральный город Гаити захлебывается в огне и крови из-за новой волны бандитского террора

В центральном гаитянском городе Пети-Ривьер-де-л'Артибонит в воскресенье вспыхнула новая волна жестокого насилия на фоне войны между мощной бандитской группировкой и отрядами самосуда. По данным региональных властей, в районе Жан-Дени улицы были усеяны окровавленными телами, а во время нападения боевики поджигали дома. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Точное количество погибших пока не называют, однако масштабы атаки уже называют очередной кровавой резней на фоне полного развала безопасности в стране.

За нападением стоит банда Gran Grif, которая уже давно терроризирует регион Артибонит. По данным ООН, именно эта группировка ответственна за большинство убийств гражданских в регионе, а также за массовые нападения, изнасилования, пытки и принудительное изгнание людей из домов.

На фоне бессилия государства в стране начали массово возникать группы самосуда, которые пытаются сами воевать с бандами. Но это лишь еще больше раскручивает спираль насилия.

Страна уже несколько лет катится в бездну

Гаити фактически не может выбраться из волны кровавых бандитских войн после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. С тех пор насилие только растет, а международные попытки стабилизировать ситуацию пока не дали реального результата. Ситуация в стране все больше напоминает полный коллапс государственного контроля.

