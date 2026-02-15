Массовое нападение боевиков на деревни в Нигерии: не менее 30 погибших и сотни сожженных домов

Вооруженные нападавшие на мотоциклах совершили серию кровавых рейдов на три населенных пункта в штате Нигер на северо-западе Нигерии. По свидетельствам очевидцев, жертвами нападений стали по меньшей мере 30 человек, а масштабные разрушения инфраструктуры заставили выживших жителей массово покидать собственные дома в поисках безопасности вблизи границы с Бенином. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Нападения начались рано утром в субботу, когда большая группа боевиков на более чем 200 мотоциклах ворвалась в села района Боргу. В селе Тунга-Макери штурм начался около 03:00 по местному времени – бандиты открыли хаотичный огонь, поджигали магазины и жилые дома. Местные жители сообщают об особой жестокости нападавших, которые не только расстреливали людей, но и совершали публичные казни, заставляя все население бежать в джунгли.

Наибольшее количество жертв понесло село Конкосо, куда боевики появились около шести утра. По словам свидетелей, нападавшие в первую очередь сожгли полицейский участок, после чего начали без разбора стрелять по гражданским. Только в этом населенном пункте зафиксирована гибель 26 человек. Несмотря на то, что жители слышали шум военной авиации в небе, реальной помощи на земле во время активной фазы атаки люди не получили, а бандиты продолжают оставаться в окрестностях захваченных районов.

Гуманитарная ситуация и реакция властей

Представитель полиции штата Нигер Васиу Абиодун подтвердил факты нападений, однако официальные данные о количестве жертв и похищенных лиц сейчас уточняются. Правоохранители признают гибель шести человек в Тунга-Макери и подтверждают факт массового похищения гражданских, количество которых может исчисляться десятками. Сейчас силовые структуры пытаются восстановить контроль над территориями, где боевики фактически заменили собой органы правопорядка.

