14 февраля, 19:48 • 7660 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 16382 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 17503 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 18136 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 18087 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17402 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14777 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15048 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14997 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14424 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Массовое нападение боевиков на деревни в Нигерии: не менее 30 погибших и сотни сожженных домов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Вооруженные боевики на мотоциклах совершили нападения на три деревни в Нигерии, убив не менее 30 человек. Сотни домов сожжены, вынуждая жителей бежать.

Массовое нападение боевиков на деревни в Нигерии: не менее 30 погибших и сотни сожженных домов

Вооруженные нападавшие на мотоциклах совершили серию кровавых рейдов на три населенных пункта в штате Нигер на северо-западе Нигерии. По свидетельствам очевидцев, жертвами нападений стали по меньшей мере 30 человек, а масштабные разрушения инфраструктуры заставили выживших жителей массово покидать собственные дома в поисках безопасности вблизи границы с Бенином. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Нападения начались рано утром в субботу, когда большая группа боевиков на более чем 200 мотоциклах ворвалась в села района Боргу. В селе Тунга-Макери штурм начался около 03:00 по местному времени – бандиты открыли хаотичный огонь, поджигали магазины и жилые дома. Местные жители сообщают об особой жестокости нападавших, которые не только расстреливали людей, но и совершали публичные казни, заставляя все население бежать в джунгли.

В Нигерии боевики убили более 160 человек, США официально подтвердили развертывание войск05.02.26, 05:24 • 4088 просмотров

Наибольшее количество жертв понесло село Конкосо, куда боевики появились около шести утра. По словам свидетелей, нападавшие в первую очередь сожгли полицейский участок, после чего начали без разбора стрелять по гражданским. Только в этом населенном пункте зафиксирована гибель 26 человек. Несмотря на то, что жители слышали шум военной авиации в небе, реальной помощи на земле во время активной фазы атаки люди не получили, а бандиты продолжают оставаться в окрестностях захваченных районов.

Гуманитарная ситуация и реакция властей

Представитель полиции штата Нигер Васиу Абиодун подтвердил факты нападений, однако официальные данные о количестве жертв и похищенных лиц сейчас уточняются. Правоохранители признают гибель шести человек в Тунга-Макери и подтверждают факт массового похищения гражданских, количество которых может исчисляться десятками. Сейчас силовые структуры пытаются восстановить контроль над территориями, где боевики фактически заменили собой органы правопорядка.

В Нигерии распалось соглашение между местной общиной и бандитами: жертвами рейда стал 21 человек11.02.26, 04:50 • 4953 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Село
Столкновения
Reuters
Нигерия