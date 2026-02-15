Масовий напад бойовиків на села в Нігерії: щонайменше 30 загиблих та сотні спалених домівок
Київ • УНН
Озброєні бойовики на мотоциклах здійснили напади на три села в Нігерії, вбивши щонайменше 30 людей. Сотні домівок спалено, змушуючи мешканців тікати.
Озброєні нападники на мотоциклах здійснили серію кривавих рейдів на три населені пункти у штаті Нігер, що на північному заході Нігерії. За свідченнями очевидців, жертвами нападів стали щонайменше 30 осіб, а масштабні руйнування інфраструктури змусили вцілілих мешканців масово покидати власні домівки у пошуках безпеки поблизу кордону з Беніном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Напади розпочалися рано-вранці в суботу, коли велика група бойовиків на понад 200 мотоциклах увірвалася до сіл району Боргу. У селі Тунга-Макері штурм почався близько 03:00 за місцевим часом – бандити відкрили хаотичний вогонь, підпалювали магазини та житлові будинки. Місцеві жителі повідомляють про особливу жорстокість нападників, які не лише розстрілювали людей, а й вчиняли публічні страти, змушуючи все населення тікати в джунглі.
Найбільшої кількості жертв зазнало село Конкосо, де бойовики з’явилися близько шостої ранку. За словами свідків, нападники першочергово спалили поліцейську дільницю, після чого почали без розбору стріляти по цивільних. Лише в цьому населеному пункті зафіксовано загибель 26 осіб. Попри те, що мешканці чули шум військової авіації в небі, реальної допомоги на землі під час активної фази атаки люди не отримали, а бандити продовжують залишатися в околицях захоплених районів.
Гуманітарна ситуація та реакція влади
Речник поліції штату Нігер Васіу Абіодун підтвердив факти нападів, проте офіційні дані щодо кількості жертв та викрадених осіб наразі уточнюються. Правоохоронці визнають загибель шістьох людей у Тунга-Макері та підтверджують факт масового викрадення цивільних, кількість яких може обчислюватися десятками. Наразі силові структури намагаються відновити контроль над територіями, де бойовики фактично замінили собою органи правопорядку.
