Масовий напад бойовиків на села в Нігерії: щонайменше 30 загиблих та сотні спалених домівок

14 лютого, 19:48 • 7786 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 16538 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 17604 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 18233 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 18147 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17438 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14801 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15054 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15004 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14429 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 76335 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 120643 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 69823 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 87202 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 127704 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"23:20 • 1628 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 15833 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15363 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18682 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42001 перегляди
Масовий напад бойовиків на села в Нігерії: щонайменше 30 загиблих та сотні спалених домівок

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Озброєні бойовики на мотоциклах здійснили напади на три села в Нігерії, вбивши щонайменше 30 людей. Сотні домівок спалено, змушуючи мешканців тікати.

Масовий напад бойовиків на села в Нігерії: щонайменше 30 загиблих та сотні спалених домівок

Озброєні нападники на мотоциклах здійснили серію кривавих рейдів на три населені пункти у штаті Нігер, що на північному заході Нігерії. За свідченнями очевидців, жертвами нападів стали щонайменше 30 осіб, а масштабні руйнування інфраструктури змусили вцілілих мешканців масово покидати власні домівки у пошуках безпеки поблизу кордону з Беніном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Напади розпочалися рано-вранці в суботу, коли велика група бойовиків на понад 200 мотоциклах увірвалася до сіл району Боргу. У селі Тунга-Макері штурм почався близько 03:00 за місцевим часом – бандити відкрили хаотичний вогонь, підпалювали магазини та житлові будинки. Місцеві жителі повідомляють про особливу жорстокість нападників, які не лише розстрілювали людей, а й вчиняли публічні страти, змушуючи все населення тікати в джунглі.

У Нігерії бойовики вбили понад 160 людей, США офіційно підтвердили розгортання військ05.02.26, 05:24 • 4088 переглядiв

Найбільшої кількості жертв зазнало село Конкосо, де бойовики з’явилися близько шостої ранку. За словами свідків, нападники першочергово спалили поліцейську дільницю, після чого почали без розбору стріляти по цивільних. Лише в цьому населеному пункті зафіксовано загибель 26 осіб. Попри те, що мешканці чули шум військової авіації в небі, реальної допомоги на землі під час активної фази атаки люди не отримали, а бандити продовжують залишатися в околицях захоплених районів.

Гуманітарна ситуація та реакція влади

Речник поліції штату Нігер Васіу Абіодун підтвердив факти нападів, проте офіційні дані щодо кількості жертв та викрадених осіб наразі уточнюються. Правоохоронці визнають загибель шістьох людей у Тунга-Макері та підтверджують факт масового викрадення цивільних, кількість яких може обчислюватися десятками. Наразі силові структури намагаються відновити контроль над територіями, де бойовики фактично замінили собою органи правопорядку.

У Нігерії розпалася угода між місцевою громадою та бандитами: жертвами рейду стали 21 людина11.02.26, 04:50 • 4953 перегляди

Степан Гафтко

