У Нігерії бойовики вбили понад 160 людей, США офіційно підтвердили розгортання військ

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 лютого, 21:10 • 6022 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 13142 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 12137 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 12762 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 14753 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 15710 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13602 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13107 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19584 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26424 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.6м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 4940 перегляди
Старт передвиборчої кампанії: формально - ні, фактично - так - соціологи опублікували результати опитування4 лютого, 18:34 • 3494 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 6648 перегляди
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 3202 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 3620 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 34224 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 64767 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 65361 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 104465 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 111909 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Прага
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 3660 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 3026 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 4978 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 10088 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 8194 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Серіали

У Нігерії бойовики вбили понад 160 людей, США офіційно підтвердили розгортання військ

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Нігерії бойовики вбили щонайменше 162 людини, здійснивши напад на поселення Нуку та Воро. Це сталося на тлі першого офіційного підтвердження Нігерією присутності американських військових підрозділів на своїй території.

У Нігерії бойовики вбили понад 160 людей, США офіційно підтвердили розгортання військ

У нігерійському штаті Квара стався один із найкривавіших нападів року, внаслідок якого загинули щонайменше 162 людини. Трагедія сталася на тлі першого офіційного визнання Нігерією присутності американських військових підрозділів на своїй території для боротьби з ісламістськими угрупованнями. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Напад на сусідні поселення Нуку та Воро розпочався 3 лютого, близько 17:30 за місцевим часом. Озброєні бойовики, яких ідентифікували як членів угруповання "Лакурава" (філія ІДІЛ), оточили мешканців, зв’язали їм руки та вчинили масову страту. Нападники також підпалили десятки магазинів, житлових будинків та резиденцію місцевого традиційного лідера, місцеперебування якого наразі невідоме.

Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових30.01.26, 04:02 • 4459 переглядiв

За словами представника Червоного Хреста Бабаомо Айодеджі, кількість підтверджених жертв зросла до 162 осіб, проте пошукові роботи в навколишніх лісах тривають, оскільки багато людей втікали з вогнепальними пораненнями.

Губернатор штату АбдулРахман АбдулРазак назвав атаку "боягузливою реакцією терористичних осередків" на нещодавні успішні операції нігерійської армії, в ході яких було ліквідовано близько 150 бойовиків.

Військова підтримка США та нова стратегія Трампа

Масштабний теракт збігся в часі з підтвердженням міністра оборони Нігерії Крістофера Муси про перебування в країні спецгрупи американських військових. Це стало першим офіційним підтвердженням виконання наказу президента США Дональда Трампа щодо посилення боротьби з радикальним ісламізмом в Африці. Генерал Дагвін Андерсон з командування AFRICOM уточнив, що американські офіцери надають розвідувальну підтримку та проводять навчання нігерійських спецпризначенців.

США направили військовий контингент до Нігерії: перша наземна присутність після ударів04.02.26, 03:12 • 4070 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Нігерія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки