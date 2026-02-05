У Нігерії бойовики вбили понад 160 людей, США офіційно підтвердили розгортання військ

У нігерійському штаті Квара стався один із найкривавіших нападів року, внаслідок якого загинули щонайменше 162 людини. Трагедія сталася на тлі першого офіційного визнання Нігерією присутності американських військових підрозділів на своїй території для боротьби з ісламістськими угрупованнями. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Напад на сусідні поселення Нуку та Воро розпочався 3 лютого, близько 17:30 за місцевим часом. Озброєні бойовики, яких ідентифікували як членів угруповання "Лакурава" (філія ІДІЛ), оточили мешканців, зв’язали їм руки та вчинили масову страту. Нападники також підпалили десятки магазинів, житлових будинків та резиденцію місцевого традиційного лідера, місцеперебування якого наразі невідоме.

Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових

За словами представника Червоного Хреста Бабаомо Айодеджі, кількість підтверджених жертв зросла до 162 осіб, проте пошукові роботи в навколишніх лісах тривають, оскільки багато людей втікали з вогнепальними пораненнями.

Губернатор штату АбдулРахман АбдулРазак назвав атаку "боягузливою реакцією терористичних осередків" на нещодавні успішні операції нігерійської армії, в ході яких було ліквідовано близько 150 бойовиків.

Військова підтримка США та нова стратегія Трампа

Масштабний теракт збігся в часі з підтвердженням міністра оборони Нігерії Крістофера Муси про перебування в країні спецгрупи американських військових. Це стало першим офіційним підтвердженням виконання наказу президента США Дональда Трампа щодо посилення боротьби з радикальним ісламізмом в Африці. Генерал Дагвін Андерсон з командування AFRICOM уточнив, що американські офіцери надають розвідувальну підтримку та проводять навчання нігерійських спецпризначенців.

США направили військовий контингент до Нігерії: перша наземна присутність після ударів