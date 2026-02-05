В Нигерии боевики убили более 160 человек, США официально подтвердили развертывание войск

В нигерийском штате Квара произошло одно из самых кровавых нападений года, в результате которого погибли по меньшей мере 162 человека. Трагедия произошла на фоне первого официального признания Нигерией присутствия американских военных подразделений на своей территории для борьбы с исламистскими группировками. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Нападение на соседние поселения Нуку и Воро началось 3 февраля, около 17:30 по местному времени. Вооруженные боевики, которых идентифицировали как членов группировки "Лакурава" (филиал ИГИЛ), окружили жителей, связали им руки и совершили массовую казнь. Нападавшие также подожгли десятки магазинов, жилых домов и резиденцию местного традиционного лидера, местонахождение которого в настоящее время неизвестно.

По словам представителя Красного Креста Бабаомо Айодеджи, число подтвержденных жертв возросло до 162 человек, однако поисковые работы в окружающих лесах продолжаются, поскольку многие люди бежали с огнестрельными ранениями.

Губернатор штата АбдулРахман АбдулРазак назвал атаку "трусливой реакцией террористических ячеек" на недавние успешные операции нигерийской армии, в ходе которых было ликвидировано около 150 боевиков.

Военная поддержка США и новая стратегия Трампа

Масштабный теракт совпал по времени с подтверждением министра обороны Нигерии Кристофера Мусы о пребывании в стране спецгруппы американских военных. Это стало первым официальным подтверждением выполнения приказа президента США Дональда Трампа по усилению борьбы с радикальным исламизмом в Африке. Генерал Дагвин Андерсон из командования AFRICOM уточнил, что американские офицеры оказывают разведывательную поддержку и проводят обучение нигерийских спецназовцев.

