В Нигерии боевики убили более 160 человек, США официально подтвердили развертывание войск

4 февраля, 21:10 • 5904 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 12987 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 12025 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 12664 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 14659 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15661 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13577 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13097 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19581 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26417 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 4880 просмотра
Старт предвыборной кампании: формально – нет, фактически – да – социологи опубликовали результаты опроса4 февраля, 18:34 • 3440 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ4 февраля, 21:02 • 6566 просмотра
Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе21:26 • 3126 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 3528 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 34173 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 64728 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 65313 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 104418 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 111877 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Прага
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 3540 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 2992 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 4892 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 10044 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 8134 просмотра
В Нигерии боевики убили более 160 человек, США официально подтвердили развертывание войск

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Нигерии боевики убили по меньшей мере 162 человека, совершив нападение на поселения Нуку и Воро. Это произошло на фоне первого официального подтверждения Нигерией присутствия американских военных подразделений на своей территории.

В Нигерии боевики убили более 160 человек, США официально подтвердили развертывание войск

В нигерийском штате Квара произошло одно из самых кровавых нападений года, в результате которого погибли по меньшей мере 162 человека. Трагедия произошла на фоне первого официального признания Нигерией присутствия американских военных подразделений на своей территории для борьбы с исламистскими группировками. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Нападение на соседние поселения Нуку и Воро началось 3 февраля, около 17:30 по местному времени. Вооруженные боевики, которых идентифицировали как членов группировки "Лакурава" (филиал ИГИЛ), окружили жителей, связали им руки и совершили массовую казнь. Нападавшие также подожгли десятки магазинов, жилых домов и резиденцию местного традиционного лидера, местонахождение которого в настоящее время неизвестно.

Боевики при поддержке дронов атаковали армейскую базу в Нигерии: есть погибшие среди военных30.01.26, 04:02 • 4459 просмотров

По словам представителя Красного Креста Бабаомо Айодеджи, число подтвержденных жертв возросло до 162 человек, однако поисковые работы в окружающих лесах продолжаются, поскольку многие люди бежали с огнестрельными ранениями.

Губернатор штата АбдулРахман АбдулРазак назвал атаку "трусливой реакцией террористических ячеек" на недавние успешные операции нигерийской армии, в ходе которых было ликвидировано около 150 боевиков.

Военная поддержка США и новая стратегия Трампа

Масштабный теракт совпал по времени с подтверждением министра обороны Нигерии Кристофера Мусы о пребывании в стране спецгруппы американских военных. Это стало первым официальным подтверждением выполнения приказа президента США Дональда Трампа по усилению борьбы с радикальным исламизмом в Африке. Генерал Дагвин Андерсон из командования AFRICOM уточнил, что американские офицеры оказывают разведывательную поддержку и проводят обучение нигерийских спецназовцев.

США направили военный контингент в Нигерию: первое наземное присутствие после ударов04.02.26, 03:12 • 4070 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Нигерия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты