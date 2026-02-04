США направили военный контингент в Нигерию: первое наземное присутствие после ударов

Фото: Reuters

Соединенные Штаты официально подтвердили развертывание небольшой группы военнослужащих на территории Нигерии. Это первое признание физического присутствия американских сил в стране с момента авиаударов, которые Вашингтон нанес на Рождество 2025 года по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение об отправке военной команды было принято после серии переговоров, в ходе которых обе стороны согласились на необходимость активизации борьбы с террористической угрозой в Западной Африке. Командующий Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Дагвин Р.М. Андерсон отметил, что этот шаг является частью стратегии сдерживания боевиков "Исламского государства", действующих в регионе.

Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая небольшую команду США, которая привносит некоторые уникальные возможности из Соединенных Штатов – заявил генерал Андерсон во время брифинга во вторник.

Он не стал раскрывать точную численность контингента или специфику их задач, ссылаясь на вопросы безопасности.

Контекст американского вмешательства

Развертывание наземных сил произошло на фоне растущего давления со стороны администрации Трампа, который ранее обвинял власти Нигерии в неспособности защитить христианское население от нападений исламистов. Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил работу американской группы в стране, однако также воздержался от детальных комментариев относительно объема их миссии.

Американские военные специалисты, по неофициальным данным, сосредоточатся на сборе разведывательной информации и координации действий с нигерийскими подразделениями для проведения контртеррористических операций. Ранее стало известно, что США уже осуществляли наблюдательные полеты над территорией страны, используя аэродромы в Гане.

