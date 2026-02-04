$42.970.16
22:15 • 4116 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
19:39 • 10363 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 13155 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 15060 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 16354 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13526 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 21680 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 30024 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16905 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24673 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
публикации
Эксклюзивы
США направили военный контингент в Нигерию: первое наземное присутствие после ударов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

США официально подтвердили размещение небольшого военного контингента в Нигерии. Это первое наземное присутствие после авиаударов, совершенных на Рождество 2025 года.

США направили военный контингент в Нигерию: первое наземное присутствие после ударов
Фото: Reuters

Соединенные Штаты официально подтвердили развертывание небольшой группы военнослужащих на территории Нигерии. Это первое признание физического присутствия американских сил в стране с момента авиаударов, которые Вашингтон нанес на Рождество 2025 года по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение об отправке военной команды было принято после серии переговоров, в ходе которых обе стороны согласились на необходимость активизации борьбы с террористической угрозой в Западной Африке. Командующий Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Дагвин Р.М. Андерсон отметил, что этот шаг является частью стратегии сдерживания боевиков "Исламского государства", действующих в регионе.

В Нигерии возник спор о судьбе похищенных верующих: полиция заявляет об освобождении, христианская группа отрицает03.02.26, 00:37 • 5476 просмотров

Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая небольшую команду США, которая привносит некоторые уникальные возможности из Соединенных Штатов

– заявил генерал Андерсон во время брифинга во вторник.

Он не стал раскрывать точную численность контингента или специфику их задач, ссылаясь на вопросы безопасности.

Контекст американского вмешательства

Развертывание наземных сил произошло на фоне растущего давления со стороны администрации Трампа, который ранее обвинял власти Нигерии в неспособности защитить христианское население от нападений исламистов. Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил работу американской группы в стране, однако также воздержался от детальных комментариев относительно объема их миссии.

Американские военные специалисты, по неофициальным данным, сосредоточатся на сборе разведывательной информации и координации действий с нигерийскими подразделениями для проведения контртеррористических операций. Ранее стало известно, что США уже осуществляли наблюдательные полеты над территорией страны, используя аэродромы в Гане.

Боевики при поддержке дронов атаковали армейскую базу в Нигерии: есть погибшие среди военных30.01.26, 04:02 • 4446 просмотров

Степан Гафтко

