США направили військовий контингент до Нігерії: перша наземна присутність після ударів

Фото: Reuters

Сполучені Штати офіційно підтвердили розгортання невеликої групи військовослужбовців на території Нігерії. Це перше визнання фізичної присутності американських сил у країні з моменту авіаударів, які Вашингтон здійснив на Різдво 2025 року за наказом президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення про відправку військової команди було ухвалене після серії переговорів, під час яких обидві сторони погодилися на необхідність активізації боротьби з терористичною загрозою у Західній Африці. Командувач Африканського командування збройних сил США (AFRICOM) генерал Дагвін Р.М. Андерсон зазначив, що цей крок є частиною стратегії стримування бойовиків "Ісламської держави", які діють у регіоні.

У Нігерії виникла суперечка щодо долі викрадених вірян: поліція заявляє про звільнення, християнська група заперечує

Це призвело до посилення співпраці між нашими країнами, включаючи невелику команду США, яка привносить деякі унікальні можливості зі Сполучених Штатів – заявив генерал Андерсон під час брифінгу у вівторок.

Він не став розкривати точну чисельність контингенту або специфіку їхніх завдань, посилаючись на питання безпеки.

Контекст американського втручання

Розгортання наземних сил відбулося на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації Трампа, який раніше звинувачував владу Нігерії у неспроможності захистити християнське населення від нападів ісламістів. Міністр оборони Нігерії Крістофер Муса підтвердив роботу американської групи в країні, проте також утримався від детальних коментарів щодо обсягу їхньої місії.

Американські військові фахівці, за неофіційними даними, зосередяться на зборі розвідувальної інформації та координації дій із нігерійськими підрозділами для проведення контртерористичних операцій. Раніше стало відомо, що США вже здійснювали спостережні польоти над територією країни, використовуючи аеродроми в Гані.

Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових