США направили військовий контингент до Нігерії: перша наземна присутність після ударів

$42.970.16
50.910.12
ukenru
22:15 • 4224 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
19:39 • 10471 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 13253 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 15143 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 16435 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 13540 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 21701 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 30043 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16906 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24680 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
0м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 10375 перегляди
Суд залишив під вартою поліцейську у справі про загибель 6-річної дівчинки в Прилуках3 лютого, 17:40 • 4074 перегляди
Україна та НАТО обговорили термінову допомогу для відновлення енергосектору через механізм EADRCC3 лютого, 17:48 • 3660 перегляди
У російському Бєлгороді стався блекаут: повідомляється ракетну атаку3 лютого, 17:56 • 3514 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 7932 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 22619 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 24658 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 64126 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 73304 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 56410 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Запоріжжя
Польща
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 7962 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 10387 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 14402 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 21600 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 32699 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
ChatGPT
Дипломатка

США направили військовий контингент до Нігерії: перша наземна присутність після ударів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

США офіційно підтвердили розміщення невеликого військового контингенту в Нігерії. Це перша наземна присутність після авіаударів, здійснених на Різдво 2025 року.

США направили військовий контингент до Нігерії: перша наземна присутність після ударів
Фото: Reuters

Сполучені Штати офіційно підтвердили розгортання невеликої групи військовослужбовців на території Нігерії. Це перше визнання фізичної присутності американських сил у країні з моменту авіаударів, які Вашингтон здійснив на Різдво 2025 року за наказом президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення про відправку військової команди було ухвалене після серії переговорів, під час яких обидві сторони погодилися на необхідність активізації боротьби з терористичною загрозою у Західній Африці. Командувач Африканського командування збройних сил США (AFRICOM) генерал Дагвін Р.М. Андерсон зазначив, що цей крок є частиною стратегії стримування бойовиків "Ісламської держави", які діють у регіоні.

У Нігерії виникла суперечка щодо долі викрадених вірян: поліція заявляє про звільнення, християнська група заперечує03.02.26, 00:37 • 5478 переглядiв

Це призвело до посилення співпраці між нашими країнами, включаючи невелику команду США, яка привносить деякі унікальні можливості зі Сполучених Штатів

– заявив генерал Андерсон під час брифінгу у вівторок.

Він не став розкривати точну чисельність контингенту або специфіку їхніх завдань, посилаючись на питання безпеки.

Контекст американського втручання

Розгортання наземних сил відбулося на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації Трампа, який раніше звинувачував владу Нігерії у неспроможності захистити християнське населення від нападів ісламістів. Міністр оборони Нігерії Крістофер Муса підтвердив роботу американської групи в країні, проте також утримався від детальних коментарів щодо обсягу їхньої місії.

Американські військові фахівці, за неофіційними даними, зосередяться на зборі розвідувальної інформації та координації дій із нігерійськими підрозділами для проведення контртерористичних операцій. Раніше стало відомо, що США вже здійснювали спостережні польоти над територією країни, використовуючи аеродроми в Гані.

Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових30.01.26, 04:02 • 4446 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Гана
Reuters
Нігерія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки