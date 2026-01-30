Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових

Група озброєних бойовиків здійснила масштабний напад на військову базу на північному сході Нігерії, використовуючи безпілотні літальні апарати для коригування вогню та ударів. Внаслідок зіткнення загинули кілька нігерійських солдатів, а значна частина військової інфраструктури була пошкоджена або знищена. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними військових джерел, напад стався у штаті Борно, який тривалий час є епіцентром активності ісламістських угруповань. Використання дронів під час штурму свідчить про значне підвищення технічного рівня бойовиків, що дозволило їм застати гарнізон зненацька та завдати точних ударів по оборонних позиціях.

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков

Бойовики використовували дрони для спостереження та скидання вибухівки, що значно ускладнило оборону бази – повідомляють джерела Reuters у безпекових структурах.

Армія Нігерії підняла в повітря власну авіацію для переслідування нападників, проте підтверджених даних про втрати з боку терористів наразі немає.

Цей інцидент підкреслює зростаючу загрозу безпеці в регіоні, де екстремістські групи дедалі частіше застосовують сучасні технології для атак на державні об'єкти. Командування нігерійської армії оголосило про посилення заходів протиповітряної оборони для польових таборів та розпочало розслідування щодо джерел походження безпілотників, використаних бойовиками.

У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки