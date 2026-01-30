Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових

$42.770.19
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 10519 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 11848 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 13021 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 17951 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 19067 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 31339 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 28255 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 31774 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28405 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
29 січня, 16:52 • 9068 перегляди
Світовий порядок змінюється: ЄС готується до нових загроз у 2026 році
29 січня, 17:27 • 2908 перегляди
Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня
29 січня, 17:33 • 3758 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
29 січня, 18:08 • 6580 перегляди
Дрон, сигарети і брухт кольорових металів: митники Буковини виявили на кордоні з Румунією контрабанду
29 січня, 18:56 • 2612 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45 • 17951 перегляди
29 січня, 17:45 • 17951 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
29 січня, 16:36 • 15403 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
29 січня, 15:15 • 19343 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
28 січня, 10:59 • 79773 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
28 січня, 07:00 • 107910 перегляди
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
29 січня, 18:08 • 6586 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
29 січня, 16:52 • 9072 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
28 січня, 18:25 • 32922 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
27 січня, 18:07 • 58734 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
27 січня, 17:26 • 55811 перегляди
Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Група озброєних бойовиків атакувала військову базу на північному сході Нігерії, використовуючи дрони. Внаслідок нападу загинули кілька солдатів, інфраструктура була пошкоджена.

Бойовики за підтримки дронів атакували армійську базу в Нігерії: є загиблі серед військових

Група озброєних бойовиків здійснила масштабний напад на військову базу на північному сході Нігерії, використовуючи безпілотні літальні апарати для коригування вогню та ударів. Внаслідок зіткнення загинули кілька нігерійських солдатів, а значна частина військової інфраструктури була пошкоджена або знищена. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними військових джерел, напад стався у штаті Борно, який тривалий час є епіцентром активності ісламістських угруповань. Використання дронів під час штурму свідчить про значне підвищення технічного рівня бойовиків, що дозволило їм застати гарнізон зненацька та завдати точних ударів по оборонних позиціях.

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков19.01.26, 21:35 • 3961 перегляд

Бойовики використовували дрони для спостереження та скидання вибухівки, що значно ускладнило оборону бази

– повідомляють джерела Reuters у безпекових структурах.

Армія Нігерії підняла в повітря власну авіацію для переслідування нападників, проте підтверджених даних про втрати з боку терористів наразі немає.

Цей інцидент підкреслює зростаючу загрозу безпеці в регіоні, де екстремістські групи дедалі частіше застосовують сучасні технології для атак на державні об'єкти. Командування нігерійської армії оголосило про посилення заходів протиповітряної оборони для польових таборів та розпочало розслідування щодо джерел походження безпілотників, використаних бойовиками. 

У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки06.01.26, 01:01 • 3562 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Сутички
Reuters
Нігерія